Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Εμμανουέλα Κατζουράκη - Χάλκινο μετάλλιο για τον Μπάμπη Χαλκιαδάκη

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκητ της σκοποβολής η φοβερή Εμμανουέλα Κατζουράκη! Η Χανιώτισσα αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκοποβολής 2025 (SKEET SOLO W) που διεξήχθη στο Σατορού της Γαλλίας.

Η 5η Ολυμπιονίκης του Παρισιού στον τελικό του σόλο σκητ γυναικών νίκησε την Τουρούλο από τη Ρωσία και πήρε την πρώτη θέση.

Παράλληλα, χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης.

Υπενθυμίζουμε ότι στην ίδια διοργάνωση ο Εφραίμ Νικολαντωνάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Σκητ Εφήβων Ανδρών.

Το δελτίο τύπου του Σκοπευτικού Συλλόγου Χανίων «Ο Βάρδας» αναφέρει: «Η Ελλάδα στο βάθρο και πάλι! Χρυσή η Κατζουράκη, χάλκινος ο Χαλκιαδάκης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Skeet!

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 2025, που διεξήχθη στο Σατουρού της Γαλλίας, με δύο αθλητές της Εθνικής να ανεβαίνουν στο βάθρο στο αγώνισμα Skeet Solo.

Η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Γυναικών, επικρατώντας με ωριμότητα και σταθερότητα σε μια από τις πιο απαιτητικές σειρές αγώνων της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους άνδρες, επιβεβαιώνοντας την άνοδό του τα τελευταία χρόνια στο διεθνές σκηνικό. Πίσω από τις επιτυχίες των δύο αθλητών βρίσκεται μια δυνατή και δεμένη ομάδα υποστήριξης.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γεώργιος Σαλαβαντάκης καθοδήγησε με σταθερότητα και γνώση, ενώ καθοριστικό ρόλο είχαν και οι συνεργάτες του: Ο Νεκτάριος Σταύρου αθλητικός ψυχολόγος που ενίσχυσε την πνευματική ετοιμότητα των αθλητών και ο Παναγιώτης Παριωτάκης φυσικοθεραπευτής, που φρόντισε για την αγωνιστική τους ετοιμότητα.

Η ελληνική ομάδα δείχνει πως έχει τη βάση, τη δομή και το ανθρώπινο δυναμικό για να σταθεί στην κορυφή της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής, η Ελλάδα μετρά τρία μετάλλια, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για το επίπεδο της ελληνικής σκοποβολής στην Ευρώπη»!

