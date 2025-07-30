O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις μάχες της ΑΕΚ και του Άρη για την πρόκριση

AEK και Άρης έχουν στόχο την πρόκριση στον 3ο προκριματικό του Conference League και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 κάνει παιχνίδι!

Την Πέμπτη (31/07) στις 21:00 στην Ουγγαρία η ΑΕΚ με το 1-0 της Νέας Φιλαδέλφειας στις αποσκευές της, αντιμετωπίζει την Χαποέλ Μπερ Σεβά. Στην περιγραφή από το Ντέμπρετσεν ο απεσταλμένος μας, Γιώργος Μαραθιανός.

Στις 21:15 σειρά έχει ο Άρης. Οι «κίτρινοι» του Βορρά παίζουν με την Αράζ στην Θεσσαλονίκη με στόχο την ανατροπή της ήττας τους στο Αζερμπαιτζάν με 2-1. Περιγράφει από το «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Αλέξης Σαββόπουλος.

Μετά την λήξη των αγώνων ακούστε σχόλια και τα ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του σταθμού και γύρω στα μεσάνυχτα, ανοίγουν οι γραμμές στους ακροατές!

Ρεβάνς για τον 2ο Προκριματικό του Conference League με Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΑΕΚ και Άρης – Αράζ, εδώ στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 !

