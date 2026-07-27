Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, απαντώντας με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στην κριτική που δέχτηκαν ο ίδιος και η Παγκόσμια Ομοσπονδία μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.

Μέσα από μία ανάρτηση 15 διαδοχικών σελίδων στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας της FIFA κατηγόρησε τους επικριτές της διοργάνωσης ότι «σπέρνουν μίσος» και αναπαράγουν ψευδείς φήμες.

Παράλληλα, τους προέτρεψε να διοχετεύσουν την ενέργειά τους σε άλλες δραστηριότητες, όπως ο διαλογισμός, η προσευχή ή η παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, αντί να επικεντρώνονται στην κριτική προς τη FIFA.

Η τοποθέτησή του κοινοποιήθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό της Ομοσπονδίας, φτάνοντας σε ένα κοινό εκατομμυρίων χρηστών.

«Γιορτάσαμε την ανθρωπότητα στα καλύτερά της»

Ο Ινφαντίνο υποστήριξε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο ανέδειξε «την ανθρωπότητα στα καλύτερά της», σημειώνοντας ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τους αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τόνισε επίσης ότι στη διοργάνωση έδωσαν το «παρών» μεγάλες προσωπικότητες από τη μουσική, τον κινηματογράφο, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

«Σε όσους χάσατε την εικόνα παιδιών, γονιών και παππούδων να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, λυπάμαι που ήσασταν τόσο απορροφημένοι από το μίσος και την κριτική ώστε να μην απολαύσετε αυτή τη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε ακόμη ότι, ενώ ορισμένοι ασκούν κριτική «πίσω από οθόνες, χαρτιά και πληκτρολόγια», οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή», οργανώνοντας και προσφέροντας, όπως είπε, «το καλύτερο θέαμα στον κόσμο».

Οι αντιδράσεις για τις θεωρήσεις εισόδου

Αρκετά από τα ζητήματα που προκάλεσαν συζητήσεις στη διάρκεια της διοργάνωσης αφορούσαν τους περιορισμούς εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φίλαθλοι από το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετώπισαν προβλήματα εξαιτίας των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που είχε επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν δεν κατάφερε να εισέλθει στις ΗΠΑ, με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να κάνει λόγο για πιθανές σχέσεις του με ύποπτα πρόσωπα.

Ο αρχηγός της εθνικής Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, χαρακτήρισε τη διοργάνωση «καταστροφή», αναφερόμενος στα προβλήματα με τις θεωρήσεις εισόδου και στους περιορισμούς μετακίνησης που αντιμετώπισαν μέλη της ομοσπονδίας της χώρας.

Ο Ινφαντίνο, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η FIFA εργάστηκε αδιάκοπα ώστε να ενώσει δύο χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι το Ιράν εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς επεισόδια.

Απάντησε ακόμη στην κριτική για όσους δεν έλαβαν βίζα, τονίζοντας ότι δόθηκε υπερβολική έμφαση στις λίγες απορρίψεις, ενώ παραβλέφθηκαν τα εκατομμύρια των αιτήσεων που εγκρίθηκαν.

Η υπόθεση Μπαλογκούν και οι καταγγελίες για παρέμβαση

Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε και η υπόθεση του Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος αποβλήθηκε στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στη φάση των «32».

Η κόκκινη κάρτα επέφερε αυτόματο αποκλεισμό μίας αγωνιστικής. Ωστόσο, λίγο πριν από την αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο, η ποινή του ανεστάλη από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε αργότερα ότι είχε τηλεφωνήσει στον Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεση. Η εξέλιξη προκάλεσε κατηγορίες περί πολιτικής παρέμβασης, με αντιδράσεις από την UEFA, τη βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και Ευρωπαίους βουλευτές.

Η νορβηγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία γνωστοποίησε επίσης την πρόθεσή της να καταθέσει επίσημη καταγγελία στη FIFA για τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου στην απόφαση.

Ο Ινφαντίνο απέρριψε τις σχετικές αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες διαιτητικές ή πειθαρχικές αποφάσεις εμφανίζονται συχνά στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου.

«Καμία ένταση, μόνο χαρά και ασφάλεια»

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος της FIFA υποστήριξε ότι το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά περιστατικά, με απόλυτη ασφάλεια και με κυρίαρχα συναισθήματα τη χαρά και την ευτυχία.

Ευχαρίστησε τις διοργανώτριες χώρες, τις αστυνομικές αρχές και τους εθελοντές για τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η συγκεκριμένη αναφορά, πάντως, προκάλεσε νέα κριτική, καθώς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο Μεξικό μετά την πρόκριση της εθνικής ομάδας επί του Εκουαδόρ έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι από ασφυξία.

Ο Ινφαντίνο είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά του μετά την τραγωδία, ωστόσο δεν έκανε σχετική αναφορά στο εκτενές μήνυμά του για την ασφάλεια της διοργάνωσης.



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