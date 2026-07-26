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Έκλεισε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντιομαντέ

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα γίνει εκτός απροόπτου ο Γιαν Ντιομαντέ, καθώς οι «μερένχες» τα βρήκαν με τη Λειψία για τον Ιβοριανό εξτρέμ στα 100 εκατ. ευρώ

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Ντιομαντέ

Έσκασε η βόμβα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως προκύπτει από τα διεθνή Μέσα και όπως επιβεβαιώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μερένχες» βρήκαν τη χρυσή τομή και κάνουν δικό τους τον Γιαν Ντιομαντέ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η «βασίλισσα» αποκτά τον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμ από τη Λειψία έναντι 100 εκατ. ευρώ και είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια τρομακτική γραμμή κρούσης.

Ο νεαρός Αφρικανός, που εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρισκόταν στα ραντάρ τόσο της Λίβερπουλ όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, η τελευταία εξέλιξη με την απόσυρση των πρωταθλητών Ευρώπης από τη διεκδίκηση του παίκτη επιτάχυνε τις διαδικασίες.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει νέα ανατροπή, τότε ο Ντιομαντέ θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2031.

Πηγή: sport-fm.gr

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