Έκλεισε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντιομαντέ

Έσκασε η βόμβα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως προκύπτει από τα διεθνή Μέσα και όπως επιβεβαιώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μερένχες» βρήκαν τη χρυσή τομή και κάνουν δικό τους τον Γιαν Ντιομαντέ.



Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η «βασίλισσα» αποκτά τον 19χρονο Ιβοριανό εξτρέμ από τη Λειψία έναντι 100 εκατ. ευρώ και είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια τρομακτική γραμμή κρούσης.

Ο νεαρός Αφρικανός, που εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρισκόταν στα ραντάρ τόσο της Λίβερπουλ όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, η τελευταία εξέλιξη με την απόσυρση των πρωταθλητών Ευρώπης από τη διεκδίκηση του παίκτη επιτάχυνε τις διαδικασίες.



Αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει νέα ανατροπή, τότε ο Ντιομαντέ θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2031.

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