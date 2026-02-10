Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ηλιόπουλος τραγούδησε «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» και έσπασαν πιάτα στα πόδια του - Βίντεο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ»

ΑΕΚ

Το μήνυμά του για το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ομιλία του στην κοπή της πίτας των παλαιμάχων των «κιτρινόμαυρων» το βράδυ της Δευτέρας.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης έπιασε το μικρόφωνο μαζί με τον Στέλιο Μανωλά έδειξε και πάλι την αγάπη του προς το τραγούδι. Αφού πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ». Στο φινάλε έγινε… χαμός, καθώς έσπασαν πολλά πιάτα στα πόδια του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark