Το μήνυμά του για το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ομιλία του στην κοπή της πίτας των παλαιμάχων των «κιτρινόμαυρων» το βράδυ της Δευτέρας.



Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης έπιασε το μικρόφωνο μαζί με τον Στέλιο Μανωλά έδειξε και πάλι την αγάπη του προς το τραγούδι. Αφού πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ». Στο φινάλε έγινε… χαμός, καθώς έσπασαν πολλά πιάτα στα πόδια του.

