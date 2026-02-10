Οι Ντιτρόιτ Πίστονς (Detroit Pistons) φέτος έχουν ανακάμψει για τα καλά και μετά από χρόνια διεκδικούν με αξιώσεις το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, το τέταρτο μετά το 1989, το 1990 και το 2004. Και επειδή σέβονται την ιστορία τους, είπαν να παίξουν πάλι λίγο ξύλο, όπως παραδοσιακά συνηθίζουν. Αυτή τη φορά, ο χαμούλης έγινε στο παιχνίδι με τους Χόρνετς (Charlotte Hornets).

Ο Ντούρεν των Πίστονς δέχθηκε φάουλ από τον Μούσα Ντιαμπατέ, με τους δύο παίκτες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο. Ο σέντερ των Πίστονς χτύπησε τον αντίπαλό του με ανοιχτό χέρι, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη που διήρκεσε πάνω από 30 δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο Ντιαμπατέ αντέδρασε με γροθιά, ενώ ο Μάιλς Μπρίτζες επιτέθηκε στον Ντούρεν, ο οποίος ανταπέδωσε. Στη συμπλοκή ενεπλάκη και ο Αϊζάια Στιούαρτ, που σηκώθηκε από τον πάγκο. Τελικά, αποβλήθηκαν οι Ντιαμπατέ, Μπρίτζες, Ντούρεν και Στιούαρτ.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στην τέταρτη περίοδο, όταν ο προπονητής των Χόρνετς, Τσαρλς Λι, αποβλήθηκε μετά από έντονη διαμαρτυρία σε φάση χωρίς καταλογισμό φάουλ, χρειάστηκε μάλιστα να συγκρατηθεί από παίκτες της ομάδας του.

