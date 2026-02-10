Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε ο Ναν και… μαρσάρει για Φενέρμπαχτσε

Καλά μαντάτα με Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός άσος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη για πρώτη φορά με τον τραυματισμό του. Συνεπώς, όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το προσεχές παιχνίδι (13/2, 21:15) με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Ο περυσινός MVP της διοργάνωσης απουσίασε για έναν μήνα, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο και οστικού οιδήματος που τον ταλαιπώρησε.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε θεραπεία, καθώς υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.



Η προπόνηση έγινε δίχως την παρουσία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της πολυαγαπημένης του μητέρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.