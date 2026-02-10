Λογαριασμός
Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε ο Ναν και… μαρσάρει για Φενέρμπαχτσε

Eυχάριστα νέα με Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει Φενέρμπαχτσε - Η προπόνηση έγινε δίχως την παρουσία του Εργκίν Αταμάν

Ναν

Καλά μαντάτα με Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Αμερικανός άσος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη για πρώτη φορά με τον τραυματισμό του. Συνεπώς, όλα δείχνουν ότι θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το προσεχές παιχνίδι (13/2, 21:15) με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο περυσινός MVP της διοργάνωσης απουσίασε για έναν μήνα, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο και οστικού οιδήματος που τον ταλαιπώρησε.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε θεραπεία, καθώς υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.

Η προπόνηση έγινε δίχως την παρουσία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της πολυαγαπημένης του μητέρας.

Πηγή: sport-fm.gr

