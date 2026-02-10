Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Κώτσιρα, πόσο θα απουσιάσει

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (11/2, 20:30, Τούμπα).
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.