Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Κώτσιρα, πόσο θα απουσιάσει

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (11/2, 20:30, Τούμπα).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

