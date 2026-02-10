Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Κώτσιρα, πόσο θα απουσιάσει

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Τριφυλλιού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Κώτσιρας

Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ (11/2, 20:30, Τούμπα).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κύπελλο
