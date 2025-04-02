Σκηνές… ντροπής εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής κατά τη διάρκεια του αγώνα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Ηλείας μεταξύ του Κεραυνού Χειμαδιού και του ΑΟ Μακρισίων. Το γήπεδο μετατράπηκε σε… ρινγκ, καθώς το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα και τη θέση του πήρε η βία.

Σύμφωνα με την patrisnews και με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία από τους παράγοντες των Μακρισίων, περίπου στο 60ό λεπτό της αναμέτρησης, έξι άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στον αγωνιστικό χώρο μετά από διαφωνία που υπήρξε σε φάση του αγώνα και… επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας, προκαλώντας πανικό.

Η ένταση κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα τρεις παίκτες του ΑΟ Μακρισίων να τραυματιστούν και να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη.

Ο διαιτητής, βλέποντας τη χαοτική κατάσταση, αναγκάστηκε να διακόψει αμέσως το παιχνίδι, ενώ οι τραυματίες εξετάστηκαν από τον γιατρό του αγώνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσουν.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας αναμένεται να λάβει αυστηρά μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Η θέση του Χειμαδιού

Η εφημερίδα «Πατρίς» ήρθε σε επικοινωνία με παράγοντες του Κεραυνού Χειμαδιού, οι οποίοι διέψευσαν τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Κώστας Κυριακόπουλος τόνισε πως «…καταδικάζουμε απερίφραστα την εισβολή των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, τα γεγονότα δεν έχουν συμβεί όπως αναφέρει η αντίπαλη ομάδα -όπως αποδεικνύεται από το διαθέσιμο οπτικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας το οποίο και θα καταθέσουμε σήμερα στην απολογία μας στην ΕΠΣ Ηλείας. Ως Κεραυνός Χειμαδιού, ζητούμε συγγνώμη από τη διοίκηση και τους παίκτες των Μακρισίων και αναλαμβάνουμε πλήρως τις ευθύνες μας. Παρ’ όλα αυτά, διαφωνούμε με τη διακοπή του αγώνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.