Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος σκόραρε 37 πόντους, οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες κόντρα στους Σανς (133-123) και πραγματοποίησαν την πιο εύστοχη βραδιά τους, κάνοντας ρεκόρ στο NBA.

Τα «ελάφια» είχαν ποσοστό 68,9% εντός πεδιάς (51/73 σουτ) και έκαναν ρεκόρ, καθώς ξεπέρασαν την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή τους με 66,7% στις 15 Δεκεμβρίου 1985 απέναντι στους Κινγκς.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε μία ακόμη MVP εμφάνιση τη φετινή σεζόν, με 37 πόντους (10/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/12 βολές), 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 2 λάθη και 1 φάουλ σε 36:16.

Στο πλευρό του «Greek Freak» στάθηκαν ο Ράιαν Ρόλινς (3/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα) και ο Μπρουκ Λόπεζ (8/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ), πετυχαίνοντας 23 και 22 πόντους, αντίστοιχα, για το Μιλγουόκι. Ο Κάιλ Κούζμα τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), ο Ταουρίν Πρινς είχε 16 πόντους (4/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

Οι Σανς γνώρισαν την 4η διαδοχική ήττα τους, παίζοντας χωρίς τους Κέβιν Ντουράντ, Μπράντλεϊ Μπιλ και Ρόις Ο'Νιλ. Ο Ντέβιν Μπούκερ έκανε double-double, με 39 πόντους και 11 ασίστ, για το Φοίνιξ, με τους Γκρέισον Άλεν και τον Κόλιν Γκιλέσπι να είναι διψήφιοι με 23 πόντους και 18, αντίστοιχα.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της regular season του NBA, οι Μπακς έχουν τα παιχνίδια με Σίξερς (εκτός), Χιτ (εκτός), Πέλικανς (εκτός), Τίμπεργουλβς (εντός), Πέλικανς (εντός), Πίστονς (εκτός) και Πίστονς (εντός).

Τα δωδεκάλεπτα: 31-19, 60-57, 95-83, 133-123

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.