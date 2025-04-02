Το Περιστέρι πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα του Άρη και κατέλαβε την τελευταία θέση στην οκτάδα, κάτι που σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο των playoffs.

Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώθηκαν οριστικά όλα τα ζευγάρια. Πέρα από το προαναφερθέν, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Πανιώνιο, η ΑΕΚ Betsson θα δώσει ντέρμπι «δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα.

Yπενθυμίζουμε ότι σειρές των προημιτελικών κρίνονται στις δύο νίκες με το πλεονέκτημα έδρας να το έχει η ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Ακολούθως, θα διεξαχθούν οι ημιτελικές σειρές που κρίνονται στις δύο νίκες με τους δύο νικητές να προκρίνονται στους τελικούς της Stoiximan GBL. Η σειρά των τελικών κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ η τρίτη θέση θα κριθεί με μονό αγώνα.

Όσον αφορά στα playouts, οι Άρης, Λαύριο, Κολοσσός Ρόδου και Μαρούσι θα δημιουργήσουν ένα νέο «μίνι-πρωτάθλημα» δύο γύρων, ώστε να παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας, μεταφέροντας τους βαθμούς που είχαν στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Παράλληλα στις ισοβαθμίες, λαμβάνονται υπόψιν και τα αποτελέσματά τους στη regular season. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο 12ος υποβιβάζεται, με το Μαρούσι να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πιο δυσχερή θέση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Παναθηναϊκός (1) - Περιστέρι (8)

Ολυμπιακός (2) - Πανιώνιος (7)

ΑΕΚ Betsson (3) - ΠΑΟΚ (6)

Προμηθέας (4) - Καρδίτσα (5)

Οι ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή:

9. Άρης (9-13)

10. Λαύριο (7-15)

11. Κολοσσός Ρόδου (6-16)

12. Μαρούσι (5-17)

