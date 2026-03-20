Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, που άρχισε σήμερα (20/3) στο Τόρουν της Πολωνίας.

Η 24χρονη Ουκρανή χρειάστηκε μόλις τέσσερα άλματα για να κερδίσει τον τελικό του ύψους, υπερβαίνοντας κατά σειρά τα 1,93μ., τα 1,96μ., τα 1,99μ. και τα 2,01μ., επίδοση που ήταν αρκετή για να της χαρίσει τη νίκη. Δοκίμασε στα 2,06μ. για το ρεκόρ αγώνων, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η «χρυσή» Ολυμπονίκης του αγωνίσματος είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στον κλειστό στίβο το 2022 στο Βελιγράδι, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στη χώρα της, αλλά στις δύο επόμενες διοργανώσεις (το 2024 στη Γλασκώβη και το 2025 στη Ναντζίνγκ) αρκέστηκε στο δεύτερο και στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Πίσω από τη Μάχουτσικ, τρεις αθλήτριες μοιράστηκαν το ασημένιο μετάλλιο, ξεπερνώντας το 1,99μ.: η δις κάτοχος του τίτλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ανοιχτό στίβο, Νίκολα Ολισλάγκερς από την Αυστραλία, η Αντζελίνα Τόπιτς από τη Σερβία και η δεύτερη Ουκρανή του τελικού, Γιούλια Λεβτσένκο.

