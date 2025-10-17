Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πολιτική αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η απόφαση να απαγορευτεί η παρουσία των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον αγώνα του Europa League εναντίον της Άστον Βίλα. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την απόφαση «λανθασμένη», προσθέτοντας τη φωνή του στην ευρεία καταδίκη της κίνησης αυτής.

Η απαγόρευση επιβλήθηκε από τη Συμβουλευτική Ομάδα Ασφαλείας του Μπέρμιγχαμ, τον αρμόδιο φορέα για την έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας στο γήπεδο Villa Park, η οποία ενημέρωσε την Άστον Βίλα ότι κανένας οπαδός της φιλοξενούμενης ομάδας δεν θα επιτραπεί στον αγώνα της 6ης Νοεμβρίου. Η αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς αιτιολόγησε την κίνηση, δηλώνοντας ότι έχει χαρακτηρίσει τον αγώνα ως «υψηλού κινδύνου».

Η αστυνομία βάσισε την απόφασή της σε «τρέχουσες πληροφορίες και προηγούμενα περιστατικά», συμπεριλαμβανομένων των βίαιων συγκρούσεων και των εγκλημάτων μίσους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Άμστερνταμ το 2024. Στα επεισόδια εκείνα, πέντε άνδρες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης και πάνω από 60 άτομα συνελήφθησαν, με τις ταραχές να προκαλούν κατηγορίες για σκόπιμες αντισημιτικές επιθέσεις.

Η ηγέτιδα των Τόρις, Κέμι Μπέιντενοχ, χαρακτήρισε την απόφαση «εθνική ντροπή», ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, έκανε λόγο για «επαίσχυντη απόφαση».

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε σε ανάρτησή του στο X: «Αυτή είναι η λάθος απόφαση. Δεν θα ανεχτούμε τον αντισημιτισμό στους δρόμους μας. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να διασφαλίζει ότι όλοι οι οπαδοί μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι, χωρίς φόβο βίας ή εκφοβισμού».

Η κριτική ήταν διακομματική, με τον ηγέτη των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, να δηλώνει: «Σοβαρό λάθος από την αστυνομία. Δεν αντιμετωπίζεις τον αντισημιτισμό απαγορεύοντας τα θύματά του».

Ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, είπε ότι η κίνηση «μεταφέρει τις φυλετικές διακρίσεις σε ένα εντελώς νέο επίπεδο», ενώ ο βουλευτής του κόμματός του, Ντάνι Κρούγκερ, πρότεινε στην Υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, να εξετάσει την απόλυση του αρμόδιου αρχηγού της αστυνομίας.

Από την άλλη πλευρά, ο ανεξάρτητος βουλευτής του Μπέρμιγχαμ, Αγιούμπ Καν χαιρέτισε την απόφαση. Δήλωσε ότι «ήταν σαφές ότι υπήρχαν κίνδυνοι ασφαλείας που ακόμη και οι ικανές αρχές μας δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν πλήρως», προσθέτοντας ότι υπάρχει «ηθικό επιχείρημα» πως η Μακάμπι Τελ Αβίβ «δεν θα έπρεπε καν να συμμετέχει σε αυτή τη διεθνή διοργάνωση».

Τα σχόλια του Καν προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον βουλευτή Σακίμπ Μπάτι να τονίζει ότι «η πολιτική και ο αθλητισμός δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύονται» και εξέφρασε την ανησυχία του για το πώς αισθάνεται η εβραϊκή κοινότητα της περιοχής. Η Εκστρατεία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Palestine Solidarity Campaign) είχε ζητήσει την ακύρωση του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι «οι ισραηλινές ποδοσφαιρικές ομάδες δεν θα έπρεπε να παίζουν σε διεθνή τουρνουά, ενώ το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία και απαρτχάιντ».

