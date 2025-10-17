Πτώση και μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες σημείωσε η Εθνική μας ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA στη λίστα που ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Εθνική μας από την 40η θέση βρέθηκε στην 48η, όμως ακόμη και από αυτή την κατάταξη, γίνεται χαρακτηριστικό ότι αδίκησε τον εαυτό της με τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα στο FIFA Ranking μεταξύ αυτών που ήδη έχουν μείνει εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Μάλιστα, η διαφορά είναι σημαντική, καθώς μετά την Ελλάδα, ακολουθεί το Μαυροβούνιο, που βρίσκεται στο νούμερο 81 της κατάταξης.

❌ European teams eliminated from WC qualifying, ordered by FIFA ranking (Oct 2026):



#48 🇬🇷 Greece

#81 🇲🇪 Montenegro

#91 🇧🇬 Bulgaria

#97 🇱🇺 Luxembourg

#103 🇧🇾 Belarus

#115 🇰🇿 Kazakhstan

#125 🇨🇾 Cyprus

#130 🇪🇪 Estonia

#139 🇱🇻 Latvia

#146 🇱🇹 Lithuania

#166 🇲🇹 Malta

#172 🇦🇩 Andorra… pic.twitter.com/mrgmLziYub — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 17, 2025

