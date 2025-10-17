Λογαριασμός
Αδίκησε τον εαυτό της: Η Εθνική καλύτερη ομάδα στο FIFA ranking που έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας δεν θα συνεχίσει στο Μουντιάλ του 2026, και αποτελεί την ομάδα με το μεγαλύτερο ranking από αυτές που ήδη έχουν αποκλειστεί στην Ευρώπη  

Πτώση και μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες σημείωσε η Εθνική μας ομάδα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA στη λίστα που ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Εθνική μας από την 40η θέση βρέθηκε στην 48η, όμως ακόμη και από αυτή την κατάταξη, γίνεται χαρακτηριστικό ότι αδίκησε τον εαυτό της με τον πρόωρο αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα στο FIFA Ranking μεταξύ αυτών που ήδη έχουν μείνει εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Μάλιστα, η διαφορά είναι σημαντική, καθώς μετά την Ελλάδα, ακολουθεί το Μαυροβούνιο, που βρίσκεται στο νούμερο 81 της κατάταξης.

