Η 21η στροφή του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει μονομαχία «δικεφάλων», στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM94,6.

Την Κυριακή (15/02), στις 19:30, μαγνητίζει το ντέρμπι της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα μεγάλο ματς, με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας. Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Λάρισα, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει στις 17:30 με την αναμέτρηση Κηφισιά-ΟΦΗ.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (14/02), με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Λεβαδειακού, στις 19:30, να ξεχωρίζει. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, συγκρούονται Παναιτωλικός-Αστέρας ΑΚΤΟR, στις 17:00 και Βόλος-Άρης, στις 20:00, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται, την Δευτέρα (16/02), στις 18:00, με το ματς Ατρόμητος-Πανσερραϊκός.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που… μπάλα παίζουν οι ακροατές μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ζήστε, φάση προς φάση, την τιτανομαχία ΠΑΟΚ-ΑΕΚ αλλά και την ένταση του πρωταθλήματος Ελλάδας, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.