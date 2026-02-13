Μετά την... βόμβα τα σπουδαία για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Δυο 24ωρα μετά την μεγαλοπρεπέστατη μεταγραφή του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος θα φορά το τριφύλλι για τα επόμενα δυόμισι χρόνια οι «πράσινοι» φιλοξενούν απόψε στις 21:15 (Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η αναμέτρηση είναι εξίσου σημαντική και για τις δυο ομάδες, οι οποίες είναι και οι δυο τελευταίες, χρονικά πρωταθλήτριες Ευρώπης, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να επιστρέφει στο Telekom Center Athens. Aπό την πλευρά του ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια νίκη την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης χάρη σε buzzer beater του Τζέριαν Γκραντ, την οποία όμως... έσβησε με μια πολύ κακή ήττα, αλλά κυρίως κακή εμφάνιση, στο Βελιγράδι, κόντρα στην Παρτίζαν.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στο 16-11, ωστόσο θα έχει ως... οδηγό την σπουδαία νίκη στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 81-77 στον πρώτο γύρο.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τα καλά νέα έχουν να κάνουν με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός μετά από μια περίοδο που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, επιστρέφει και θα δώσει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του, την στιγμή που εκτός παραμένει ο Ματίας Λεσόρ.

Σε ό,τι αφορά τη Φενέρμπαχτσε, τα πράγματα είναι επίσης... περίπλοκα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, βρίσκονται σε εξαιρετική, αγωνιστικά, κατάσταση, αφού προελαύνουν βαθμολογικά, με ρεκόρ 19-7. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης, μετρά έξι διαδοχικές νίκες με το 2/2 της διαβολοβδομάδας απέναντι σε Παρί και Μπαρτσελόνα, να αποδεικνύει, αλλά και να αναδεικνύει τη δυναμική της.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, θα πρέπει να μάθει να ζει με την απουσία του Ντιβόν Χολ που υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο κομμάτι της σεζόν. Επιπλέον εκτός είναι οι Μπανγκό, Κρις Σίλβα και Αρτούρς Ζάγκαρς, την στιγμή που, Μπακό, Μαχμούτογλου και Γουίλμπεκιν είναι εξαιρετικά αμφίβολοι.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι: Κάρλος Περούγκα, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.

