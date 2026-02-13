Η Εθνική έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (12/02) τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο 2ο όμιλο της League A του Nations League και πριν από λίγο έγινε γνωστό το πρόγραμμα της «γαλανόλευκης» για τις έξι αυτές αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει πρεμιέρα στη Σερβία, ενώ έχει και δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς με τη Γερμανία. Ακολουθούν δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην έδρα της, στη συνέχεια αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολλανδία και κλείνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με τη Σερβία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο 2ο όμιλο της League A του Nations League:

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45

Πηγή: skai.gr

