Η είδηση της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έφερε ενθουσιασμό μόνο στις τάξεις των φιλάθλων, αλλά και στο εσωτερικό των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού. Πριν ακόμα ο MVP του περσινού Final Four πατήσει το πόδι του στην Αθήνα, φρόντισε να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο που κρατά τα «κλειδιά» της πράσινης επίθεσης, τον Κέντρικ Ναν.

Τι αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Ευρωλίγκα On Fire»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Ευρωλίγκα On Fire», οι δύο αθλητές είχαν μια πρώτη, άκρως παραγωγική επικοινωνία.

Ο Ναν, ως ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας, καλωσόρισε τον Χέιζ-Ντέιβις, με τη συζήτησή τους να επικεντρώνεται στο πώς οι δυο τους θα συνεργαστούν για να φέρουν το Τριφύλλι ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.