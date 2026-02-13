Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το παρασκήνιο της επικοινωνίας των δύο Αμερικανών σταρ που υπόσχεται να απογειώσει τον Παναθηναϊκό

Τι αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Ευρωλίγκα On Fire» - Ο Ναν καλωσόρισε τον Χέιζ-Ντέιβις, με τη συζήτησή τους να επικεντρώνεται στη συνεργασία τους

Ναν, Παναθηναϊκός

Η είδηση της απόκτησης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έφερε ενθουσιασμό μόνο στις τάξεις των φιλάθλων, αλλά και στο εσωτερικό των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού. Πριν ακόμα ο MVP του περσινού Final Four πατήσει το πόδι του στην Αθήνα, φρόντισε να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο που κρατά τα «κλειδιά» της πράσινης επίθεσης, τον Κέντρικ Ναν.

Τι αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Ευρωλίγκα On Fire»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Ευρωλίγκα On Fire», οι δύο αθλητές είχαν μια πρώτη, άκρως παραγωγική επικοινωνία.

Ο Ναν, ως ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας, καλωσόρισε τον Χέιζ-Ντέιβις, με τη συζήτησή τους να επικεντρώνεται στο πώς οι δυο τους θα συνεργαστούν για να φέρουν το Τριφύλλι ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark