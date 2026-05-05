Ξεχάστε το κύρος που προσφέρει μία θέση σε μία μεγάλη πολυεθνική εταιρία. Η καλύτερη... δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι θα πληρώσει ένα άτομο 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει και τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Η Fox Sports συνεργάστηκε με την ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας Indeed για να βρει έναν «Chief World Cup Watcher»- όπως τον αποκαλούν, την καλύτερη καλοκαιρινή δουλειά στην αγορά- ο οποίος θα παρακολουθεί κάθε παιχνίδι μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο στην καρδιά της Τάιμς Σκουέρ στη Νέα Υόρκη.

Ο επιλεγμένος φίλαθλος θα πρέπει να βλέπει κάθε λεπτό των αγώνων μέσω της πλατφόρμας streaming Fox One, της επίσημης υπηρεσίας του Μουντιάλ 2026, δημιουργώντας και μοιράζοντας παράλληλα περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας κάθε ματς σε ζωντανό watch party για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς.

«Θα είναι η καλύτερη καλοκαιρινή δουλειά της αγοράς, αλλά μόνο για έναν τρελό φίλαθλο που είναι έτοιμος για αυτή τη μοναδική αποστολή», ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε δελτίο Τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της Indeed και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 6 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπέιζμπολ ανάμεσα στους Μπόστον Ρεντ Σοξ και τους Νιου Γιορκ Γιάνκις.

Το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία, με 48 ομάδες, θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

