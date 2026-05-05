Ο Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια του ισόπαλου 3-3 με την Έβερτον τη Δευτέρα (4/5), ενώ ο συμπαίκτης του, Μαρκ Γκουέχι, δέχθηκε επίσης ρατσιστικά μηνύματα στα social media μετά το παιχνίδι, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (5/5) η αγγλική ομάδα.

Η Έβερτον ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση πως η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ προχώρησε στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα για «υποψία τέλεσης αδικήματος δημόσιας τάξης με ρατσιστικά κίνητρα», έπειτα από καταγγελίες φιλάθλων και ανθρώπων ασφαλείας για ρατσιστική επίθεση σε ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας.

«Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν περιορισμούς που του απαγορεύουν να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από οποιοδήποτε αθλητικό γήπεδο για διάστημα έως και τεσσάρων ωρών πριν από τη σέντρα, κατά τη διάρκεια των αγώνων και έως τέσσερις ώρες μετά το τελευταίο σφύριγμα», ανέφερε η Έβερτον.

Η Μάντσεστερ Σίτι χαιρέτισε την άμεση αντίδραση της Έβερτον και της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ατόμου, καταδικάζοντας παράλληλα τη ξεχωριστή ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Γκουέχι μέσω social media.

Ο Γκουέχι είχε ζήσει μία πολύ δύσκολη στιγμή μέσα στο παιχνίδι, καθώς η αδύναμη πάσα του προς τον τερματοφύλακα Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έδωσε την ευκαιρία στον Τιερνό Μπαρί της Έβερτον να κλέψει την μπάλα και να ισοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο.

«Είμαστε επίσης απίστευτα απογοητευμένοι που ακούσαμε πως ο Μαρκ Γκουέχι έγινε στόχος μιας σειράς αισχρών ρατσιστικών αναρτήσεων στα social media χθες το βράδυ», ανέφερε η Μάντσεστερ Σίτι.

«Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη στήριξή μας τόσο στον Αντουάν όσο και στον Μαρκ και δεν θα αποδεχθούμε ποτέ οποιαδήποτε μορφή διάκρισης στο ποδόσφαιρό μας». Η ισοπαλία άφησε τη Μάντσεστερ Σίτι πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Πηγή: skai.gr

