Έγινε και αυτό: Εισβολέας διέκοψε τον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Snooker - Δείτε βίντεο

Ο Κινέζος Γου Γιζέ, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό - και αφού είχε προηγηθεί ένας αδιανόητος ημιτελικός - κατέκτησε στα 22 του για πρώτη φορά τον τίτλο

Εισβολή στο μπιλιάρδο

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, ο Κινέζος Γου Γιζέ, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό - και αφού είχε προηγηθεί ένας αδιανόητος ημιτελικός - κατέκτησε σε ηλικία 22 ετών για πρώτη φορά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Snooker και απέδειξε πως για τα επόμενα χρόνια θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σε ένα σπορ που παραδοσιακά τα ηνία βαστάνε οι Βρετανοί

μπιλιάρδο

Κατά τη διάρκεια του πολύωρου τελικού, στο οποίο επικράτησε με 18-17 του Σον Μέρφυ, μία γυναίκα εισέβαλε στο σημείο που διεξαγόταν η τρίτη παρτίδα, υποχρεώνοντας τους άνδρες ασφαλείας να την συγκρατήσουν και να την βγάλουν έξω από την αίθουσα. Πρόκειται για συμβάν που πραγματικά πρώτη φορά καταγράφεται στο άθλημα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τελικός Κίνα
