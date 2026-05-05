Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, ο Κινέζος Γου Γιζέ, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό - και αφού είχε προηγηθεί ένας αδιανόητος ημιτελικός - κατέκτησε σε ηλικία 22 ετών για πρώτη φορά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Snooker και απέδειξε πως για τα επόμενα χρόνια θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σε ένα σπορ που παραδοσιακά τα ηνία βαστάνε οι Βρετανοί.

Κατά τη διάρκεια του πολύωρου τελικού, στο οποίο επικράτησε με 18-17 του Σον Μέρφυ, μία γυναίκα εισέβαλε στο σημείο που διεξαγόταν η τρίτη παρτίδα, υποχρεώνοντας τους άνδρες ασφαλείας να την συγκρατήσουν και να την βγάλουν έξω από την αίθουσα. Πρόκειται για συμβάν που πραγματικά πρώτη φορά καταγράφεται στο άθλημα.

Πηγή: skai.gr

