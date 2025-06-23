«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Που οδηγείται ο ΠΑΟΚ. Οι σχέσεις Ιβάν Σαββίδη - Τέλη Μυστακίδη και η Νέα Τούμπα. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τον δημοσιογράφο Γιώργο Μπούζο.

Δείτε το trailer:

Θέμα: Η διαιτησία πάλι στο εδώλιο. Σχολιάζουν, ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αθηνών Γιώργος Κασναφέρης, ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας και ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.

Αποκάλυψη: Το διεθνές στοιχηματικό κύκλωμα και η ελληνική εμπλοκή. Νέα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

#DikiSkai

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.