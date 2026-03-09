Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, το απόλυτο ντέρμπι κορυφής. Σχολιάζουν ο προπονητής Νίκος Καρούλιας, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Κούλης Αποστολίδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Δείτε το trailer:

Οι επίμαχες φάσεις της 24ης αγωνιστικής με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ορισμού Διαιτητών, Σωτήρη Βοργιά.

Θέμα: Τι φέρνουν οι αλλαγές στο VAR. Αναλύει ο πρώην διεθνής ρέφερι, Πέτρος Κωνσταντινέας.

Συνέντευξη: Η επίτιμη αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βιργινία Σακελλαροπούλου, μιλάει στη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα για τους χειραγωγημένους αγώνες.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.45 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

