Ένα συγκινητικό μήνυμα θέλησε να στείλει η Εθνική Ελλάδας, με αφορμή τα γενέθλια του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024.

Ο αείμνηστος δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού θα γινόταν σήμερα 33 ετών, ωστόσο η μοίρα του έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι και παράλληλα βύθισε στη θλίψη τη χώρα μας και μαζί όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Σήμερα ο George θα είχε γενέθλια, όμως έφυγε νωρίς και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εμείς ως “οικογένειά του” κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές μας για πάντα! Για εμάς είσαι πάντα εδώ!», ανέφερε το σχετικό μήνυμα των ανθρώπων της Εθνικής.



