Η Μπέτις υπέστη κακή ήττα (2-0) από τη Χετάφε, με τον Πελεγκρίνι να αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολη έχει γίνει η κατάσταση στο κομμάτι της δημιουργίας, την ώρα που η ομάδα του πρέπει να πορευτεί όλο τον μήνα χωρίς τον Ίσκο.

Ο πολύπειρος χαφ αναμένεται να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων μετά τη διακοπή του Μαρτίου για τις εθνικές ομάδες, κάτι που σημαίνει πως από τον Απρίλιο θα είναι ξανά διαθέσιμος για να ενισχύσει την Μπέτις.



«Θα είναι πρόκληση για τον σύλλογο να περάσει τον Παναθηναϊκό στο Europa League δίχως εκείνον», αναφέρει χαρακτηριστικά η AS, καθώς ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα δώσει το «παρών» σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις με το «τριφύλλι» στους «16» της διοργάνωσης.

