ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Βρούτσης - «Πέφτουν» οι υπογραφές και για Καυτανζόγλειο

Ολοκληρώνεται το ζήτημα της υπογραφής μίσθωσης του Καυτανζογλείου για τη μετακίνηση του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της ανέγερσης της νέας Τούμπας!  

Βρούτσης Γιάννης

Ο Αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού,Γιάννης Βρούτσης, θα βρίσκεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, όπου το μεσημέρι της ίδιας ημέρας αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές για τον ΠΑΟΚ και τη χρήση του Καυτανζογλείου.

Με τη σύμβαση που θα οριστικοποιηθεί, θα επικυρωθεί η μίσθωση της έδρας του Ηρακλή για τη χρήση της από τον «δικέφαλο του βορρά» στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανέγερση της νέας Τούμπας.


Ο Γιάννης Βρούτσης θα έχει συνάντηση με τους ιθύνοντες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως αποκάλυψε στη Γενική Συνέλευση η Μαρία Γκοντσάρεβα, και έτσι στις 12/03 θα ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης.

