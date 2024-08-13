Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ», η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων, έρχεται και πάλι στις οθόνες σας με την έναρξη του νέου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Το μακροβιότερο talk show της ελληνικής τηλεόρασης θα ενημερώνει τους φιλάθλους έγκυρα και έγκαιρα για 37η χρονιά ώστε να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι. Κάθε Δευτέρα, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση μετά τα μεσάνυχτα, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Στην πρεμιέρα της σεζόν, ζωντανά και αποκλειστικά στο studio ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη - Όλες οι ερωτήσεις, όλες οι απαντήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, πάλι μαζί σας, στο πρώτο σφύριγμα της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Ο Κυριάκος Θωμαΐδης

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.