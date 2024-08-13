Οι διαιτητές της πρεμιέρας της Stoiximan Super League

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της φετινής Stoiximan Super League, καθώς το Σαββατοκύριακο 17 & 18 Αυγούστου, αλλά και τη Δευτέρα 19/8 είναι προγραμματισμένη η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Τέσσερις ημέρες πριν από τη σέντρα η ΕΠΟ/ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίξουν στην πρεμιέρα.
Στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο το Σάββατο διαιτητής ορίστηκε ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, με τον Στέφανο Κουμπαράκη στο VAR, ενώ την ίδια ώρα στην Τούμπα ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει το ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός, έχοντας στο VAR τον Ευαγγέλου.
Στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Asteras Aktor ορίστηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος με VAR τον Πέτρο Τσαγκαράκη, ενώ την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπαλάς με τον Στέφανο Κουμπαράκη στο VAR.
Τέλος στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Άρη στο Περιστέρι, διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ VAR θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου.
Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος:
Βόλος - Ολυμπιακός (17/8 20:00)
Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος
Α' Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης
Β' Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (17/8, 20:00)
Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς
Α' Βοηθός: Ανδρέας Φωτόπουλος
Β' Βοηθός: Βασίλης Νικολακάκης
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου
Λεβαδειακός - Athens Kallithea (18/8, 19:00)
Διαιτητής: Παναγιώτης Τσιάρας
Α' Βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος
Β' Βοηθός: Βασίλης Μωυσιάδης
VAR: Χρήστος Βεργέτης
Παναθηναϊκός - Asteras AKTOR (18/8, 20:00)
Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος
Α' Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς
Β' Βοηθός: Λάμπρος Διαμαντής
VAR: Πέτρος Τσαγκαράκης
Ατρόμητος - Άρης (18/8, 20:30)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Α' Βοηθός: Μιχάλης Παπαδάκης
Β' Βοηθός: Γιώργος Στεφανής
VAR: Τάσος Παπαπέτρου
ΑΕΚ - ΟΦΗ (18/8, 22:00)
Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς
Α' Βοηθός: Αθανάσιος Κόλλιας
Β' Βοηθός: Κωνσταντίνος Λιόντος
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
Παναιτωλικός - Λαμία (19/8, 21:00)
Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης
Α' Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης
Β' Βοηθός: Λυκούργος Τσολακίδης
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου
