Οι διαιτητές της πρεμιέρας της Stoiximan Super League

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της φετινής Stoiximan Super League, καθώς το Σαββατοκύριακο 17 & 18 Αυγούστου, αλλά και τη Δευτέρα 19/8 είναι προγραμματισμένη η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Τέσσερις ημέρες πριν από τη σέντρα η ΕΠΟ/ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίξουν στην πρεμιέρα.

Στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο το Σάββατο διαιτητής ορίστηκε ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, με τον Στέφανο Κουμπαράκη στο VAR, ενώ την ίδια ώρα στην Τούμπα ο Βασίλης Φωτιάς θα διευθύνει το ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός, έχοντας στο VAR τον Ευαγγέλου.

Στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Asteras Aktor ορίστηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος με VAR τον Πέτρο Τσαγκαράκη, ενώ την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην OPAP Arena θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπαλάς με τον Στέφανο Κουμπαράκη στο VAR.

Τέλος στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Άρη στο Περιστέρι, διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ VAR θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου.

Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος:

Βόλος - Ολυμπιακός (17/8 20:00)

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Α' Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης

Β' Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (17/8, 20:00)

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Α' Βοηθός: Ανδρέας Φωτόπουλος

Β' Βοηθός: Βασίλης Νικολακάκης

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου

Λεβαδειακός - Athens Kallithea (18/8, 19:00)

Διαιτητής: Παναγιώτης Τσιάρας

Α' Βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

Β' Βοηθός: Βασίλης Μωυσιάδης

VAR: Χρήστος Βεργέτης

Παναθηναϊκός - Asteras AKTOR (18/8, 20:00)

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος

Α' Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς

Β' Βοηθός: Λάμπρος Διαμαντής

VAR: Πέτρος Τσαγκαράκης

Ατρόμητος - Άρης (18/8, 20:30)

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Α' Βοηθός: Μιχάλης Παπαδάκης

Β' Βοηθός: Γιώργος Στεφανής

VAR: Τάσος Παπαπέτρου

ΑΕΚ - ΟΦΗ (18/8, 22:00)

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς

Α' Βοηθός: Αθανάσιος Κόλλιας

Β' Βοηθός: Κωνσταντίνος Λιόντος

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Παναιτωλικός - Λαμία (19/8, 21:00)

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης

Α' Βοηθός: Ιωάννης Μηνούδης

Β' Βοηθός: Λυκούργος Τσολακίδης

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου

