Η Βαλεντίνα Πετρίλο θα γράψει ιστορία στο Παρίσι, καθώς θα γίνει η πρώτη τρανς αθλήτρια που θα συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες (28/8-8/9). Η σπρίντερ με προβλήματα όρασης θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στους αγώνες 200 και 400 μέτρων γυναικών στο Παρίσι.

Ο 50χρονος, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση αλλαγής φύλου το 2019, κέρδισε χάλκινα μετάλλια και στα δύο αγωνίσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics πέρυσι στο Παρίσι. Πριν την αλλαγή φύλου, ο Πετρίλο κέρδισε 11 εθνικούς τίτλους στην κατηγορία των ανδρών.

«Ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω και κρατάω τα πόδια μου στο έδαφος γιατί η ευκαιρία μου να συμμετάσχω στο Τόκιο χάθηκε από ένα μουστάκι», είπε ο Πετρίλο. «Θα αρχίσω να σκέφτομαι τους Αγώνες του Παρισιού μόλις φτάσω στη Γαλλία».

Η Πετρίλο διαγνώστηκε με σύνδρομο Stargardt σε ηλικία 14 ετών, με συνέπεια η ικανότητά της στην όραση να περιορίζεται στο 1/50 του φυσιολογικού εύρους.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC) Άντριου Πάρσονς είπε στο BBC Sport ότι ενώ η Περτίλο είναι ευπρόσδεκτη στο Παρίσι βάσει των πολιτικών του World Para Athletics, θέλει να δει τον αθλητικό κόσμο να «ενώνεται» στις πολιτικές του για τα τρανς.

Τα όργανα διοίκησης πολλών αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένων του στίβου, της ποδηλασίας και της κολύμβησης, έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες συμμετοχής για τρανς αθλήτριες σε κορυφαίους γυναικείους αγώνες τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, η IPC επιτρέπει στις ομοσπονδίες να ορίζουν τις δικές τους πολιτικές και η World Para Athletics επιτρέπει σε ένα άτομο που αναγνωρίζεται νομικά ως γυναίκα να αγωνιστεί στην κατηγορία για την οποία η αναπηρία τους πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι επικριτές της ένταξης των τρανς στο γυναικείο αθλητισμό λένε ότι η ανδρική εφηβεία εμποτίζει τους αθλητές με ένα τεράστιο μυοσκελετικό πλεονέκτημα που η μετάβαση δεν μετριάζει. Οι ομάδες υπεράσπισης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός τρανς αθλητών συνιστά διάκριση και ότι δεν έχει γίνει αρκετή έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της μετάβασης στην αθλητική απόδοση.

