Στη Σαντορίνη απολαμβάνει τις διακοπές του ο Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός χρυσός ολυμπιονίκης του επί κοντώ, που συνδύασε την πρώτη θέση με παγκόσμιο ρεκόρ στο Παρίσι, μαζί με τη σύντροφό του βρίσκονται στο κυκλαδίτικο νησί εδώ και λίγες μέρες.

«Όταν τελειώνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μπορείς να φας ό,τι θες», γράφει στο TikTok ο 24χρονος Σουηδός που εμφανίζεται να καταβροχθίζει από σουβλάκια μέχρι κάθε λογής άλλο έδεσμα. «Οι δίαιτες είναι χάλια», προσθέτει με μουσική υπόκρουση τον «Ζορμπά».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε:

