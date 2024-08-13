Λογαριασμός
Μετά το παγκόσμιο ρεκόρ, στη Σαντορίνη για... σουβλάκια - Ο Ντουπλάντις το ρίχνει έξω με τη σύντροφό του - Δείτε βίντεο

Το παιδί - θαύμα του επί κοντώ και χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, απολαμβάνει με τη σύντροφό του τα εδέσματα που προσφέρει απλόχερα η Σαντορίνη

Ντουπλάντις με σουβλάκια

Στη Σαντορίνη απολαμβάνει τις διακοπές του ο Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός χρυσός ολυμπιονίκης του επί κοντώ, που συνδύασε την πρώτη θέση με παγκόσμιο ρεκόρ στο Παρίσι, μαζί με τη σύντροφό του βρίσκονται στο κυκλαδίτικο νησί εδώ και λίγες μέρες.

«Όταν τελειώνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μπορείς να φας ό,τι θες», γράφει στο TikTok ο 24χρονος Σουηδός που εμφανίζεται να καταβροχθίζει από σουβλάκια μέχρι κάθε λογής άλλο έδεσμα. «Οι δίαιτες είναι χάλια», προσθέτει με μουσική υπόκρουση τον «Ζορμπά».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε: 

@mondo Diets are lame @Desiré Inglander ♬ Sirtaki (Zorba the Geek) - LucasGitanoFamily
Πηγή: sport-fm.gr

Μόντο Ντουπλάντις Ολυμπιακοί Αγώνες Σαντορίνη
