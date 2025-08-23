Λογαριασμός
«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλ Μουσράτι»

Στην Τουρκία συνδέουν την ΑΕΚ με τον Μοατασέμ Αλ Μουσράτι, ο οποίος αγωνίζεται στη Μπεσίκτας

Μουσράτι

Είναι γνωστό πως εδώ και πολύ καιρό η ΑΕΚ είναι σε αναζήτηση ενός ποιοτικού «6ριού» που θα κάνει τη διαφορά στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς.

Πρώτη επιλογή είναι ξεκάθαρα ο Νίκολα Μόρο της Μπολόνια, με την περίπτωση του όμως να έχει κολλήσει, η Ένωση έχει στραφεί σε άλλες περιπτώσεις.

Στην Τουρκία αναφέρουν ότι οι «κιτρινόμαυροι» κινήθηκαν για τη περίπτωση του Μοατασέμ Αλ Μουσράτι της Μπεσίκτας. Ο Αφρικανός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι και το 2027, αλλά όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίρης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τονίσει όμως εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει άμεσα ένα χαφ, για να μπορέσει να παίξει με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
