Σπόρτινγκ: Στα… πρόθυρα της ενδεκάδας ο Βαγιαννίδης

Χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας ο Γιώργος Βαγιαννίδης

Βαγιαννίδης

Ανεβαίνουν σιγά σιγά οι μετοχές του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο πρώην μπακ του Παναθηναϊκού έκανε ντεμπούτο με τα «λιοντάρια» απέναντι στην Αρούκα και μάλιστα το συνδύασε με ασίστ, σερβίροντας το 4-0 στον Μάνγκας στο 50ο λεπτό.

Η παρουσία του Έλληνα άσου δεν έμεινε απαρατήρητη ασφαλώς από τον προπονητή της ομάδας, Ρουί Μπόρζες, ο οποίος σκέφτεται πολύ σοβαρά να του δώσει φανέλα βασικού στην εκτός έδρας αναμέτρηση (20:00) με τη Νασιονάλ για την 3η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος άσος… απειλεί να αφήσει στον πάγκο τον Φρεσνέντα, ο οποίος είναι ο βασικός παίκτης των πρωταθλητών στο δεξί άκρο της άμυνας.

