Το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη έχει βγει από το πρωί της Παρασκευής και πάλι στον… αφρό. Τα σενάρια συνεχίζονται μία μέρα μετά με δημοσιεύματα στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο της Πορτογαλίας.

Μετά τη «Record», ανέβηκε ρεπορτάζ και στην «A Bola», όπου αναφέρεται ότι τα «λιοντάρια», τα οποία πρόσφατα απέκτησαν τον Γιώργο Βαγιαννίδη από τον Παναθηναϊκού, μπορούν να φτάσουν την προσφορά τους στα 20 εκατ. ευρώ για τον Έλληνα επιθετικό. Άλλωστε και ο Διονύσης Δεσύλλας μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την Παρασκευή την πληροφορία ότι οι συζητήσεις ξεκινούν από τα 20 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης.

Στην «A Bola» τονίζεται ότι οι «πράσινοι» κοστολογούν στα 25 εκατ. ευρώ τον 25χρονο επιθετικό, ο οποίος, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσιεύματα, σκέφτεται νέες προσκλήσεις για την καριέρα του.

Καθοριστική για την υπόθεση θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων της Σπόρτινγκ με διάφορους ενδιαφερόμενους για τον Δανό επιθετικό της ομάδας, Κόνραντ Χάρντερ.

