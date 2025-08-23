Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο απόλυτος εφιάλτης για κάθε αντίπαλη ομάδα. Δύο φορές MVP του NBA, πρωταθλητής το 2021, και φυσικά ο απόλυτος σταρ της Εθνικής Ελλάδας, ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να ηγηθεί της «γαλανόλευκης» στο Ευρωμπάσκετ 2025, προκαλώντας δέος, αλλά και σεβασμό από τους υπόλοιπους αστέρες της διοργάνωσης.

Το FIBA.com μίλησε με κορυφαίους παίκτες από όλη την Ευρώπη που θα λάβουν μέρος στην εφετινή διοργάνωση και οι απόψεις για τον Γιάννη είναι εντυπωσιακές - από την αυταπάρνηση και τη σκληρή δουλειά, μέχρι την ηγετική του παρουσία και τον τρόμο που προκαλεί στο παρκέ.

«Είναι διαφορετικός όταν παίζει για την Ελλάδα»

Ο παίκτης των Γκρίζλις, Σαντι Αλντάμα (Ισπανία), που αντιμετώπισε τον Γιάννη και στο NBA αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, δήλωσε: «Έχει υπερηφάνεια όταν φοράει το εθνόσημο. Είναι αλλιώς. Παίζει κάθε ματς με πάθος, με καρδιά. Δεν παίζει μόνο για τον εαυτό του - παίζει για την Ελλάδα».

«Θυσιάζει το σώμα του για την ομάδα»

Ο έμπειρος Ιταλός, Νικολό Μέλι (Ιταλία), αποθέωσε την αυταπάρνηση του Γιάννη: «Το να φέρνεις τέτοια ενέργεια σε κάθε παιχνίδι σημαίνει πως είσαι έτοιμος να θυσιάσεις το σώμα σου για την ομάδα. Και ο Γιάννης το κάνει αυτό κάθε φορά».

Ο Μέλι θυμήθηκε και ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο από το Ευρωμπάσκετ 2022, όταν ο προπονητής της Ιταλίας, Ποτσέκο, πήδηξε στην αγκαλιά του Γιάννη μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Σερβίας.

«Αν τον είχε τραυματίσει εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων!» είπε αστειευόμενος.

«Η δουλειά του εμπνέει»

Ο Κώστας Σλούκας, συμπαίκτης του στην εθνική, εξήρε τη νοοτροπία του: «Έχει πετύχει τόσα, αλλά είναι πάντα ο πρώτος που μπαίνει στα αποδυτήρια και ο τελευταίος που φεύγει από το γήπεδο».

«Εμπνέει μια ολόκληρη γενιά»

Ο 20χρονος σταρ της Γαλλίας, Ζακαρί Ρισασέ, ανέφερε: «Με ενέπνευσε μεγαλώνοντας. Ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι με βοήθησε να εξελιχθώ. Είναι μοναδικός».

«Προσπαθεί να καταστρέψει τους πάντες»

Ο MVP του EuroBasket 2022, Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Ισπανία), ήταν ξεκάθαρος: «Θέλει να καταστρέψει κάθε αντίπαλο. Είναι παράδειγμα για όλους μας. Η εργατικότητά του είναι μοναδική».

«Πάντα έχει έναν άσο στο μανίκι»

Ο ΝΒΑερ της Φινλανδίας, Λάουρι Μαρκάνεν, δήλωσε: «Είναι αδύνατο να τον παίξεις ένας εναντίον ενός. Ό,τι και να προσπαθήσεις να του πάρεις, έχει τρόπο να σε νικήσει. Είναι ασταμάτητος».

«Με αυτόν στο παρκέ, όλα γίνονται πιο εύκολα»

Ο διεθνής γκαρντ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, εξήρε την επιρροή του Giannis στο παιχνίδι: «Όλοι οι αντίπαλοι ασχολούνται μόνο με αυτόν. Μας ανοίγει το γήπεδο, μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη».

«Μαχητής, δεν τα παρατάει ποτέ»

«Είναι πολεμιστής. Δεν σταματά ποτέ. Είναι ένας τύπος που δεν συναντάς συχνά στο παρκέ», πρόσθεσε ο Ματέους Πονίτκα (Πολωνία).

«Δεν μπορείς να τον χάσεις ούτε δευτερόλεπτο», συμπλήρωσε ο Φουρκάν Κορκμάζ (Τουρκία) και συνέχισε: «Κάθε δευτερόλεπτο που είναι στο γήπεδο, κάτι μπορεί να συμβεί. Είναι ταχύς, δυναμικός και ακόμα βελτιώνεται. Δεν έχει φτάσει στο ταβάνι του!».

«Δεν επιτρέπονται λάθη απέναντί του»

Από την πλευρά του, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (Σερβία), είπε: «Αν κάνεις λάθος, σε τιμωρεί. Στην άμυνα, στην επίθεση, στον αιφνιδιασμό - είναι ασταμάτητος».

«Είναι πραγματικά... Greek Freak»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σάσου Σάλιν (Φινλανδία): «Όπως λέει και το παρατσούκλι του: είναι ένας "Greek Freak". Μπορεί να καρφώσει από τη γραμμή των βολών. Είναι απλώς φαινόμενο».

«Δύο φορές MVP στο NBA - τι άλλο να πεις;»

«Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Δύο φορές MVP στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό τα λέει όλα», δήλωσε ο Σιμόνε Φοντέκιο (Ιταλία).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ξανά ο μεγάλος ηγέτης της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025, έτοιμος να εμπνεύσει, να κυριαρχήσει και - όπως λένε οι αντίπαλοί του - να καταστρέψει κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά του.

