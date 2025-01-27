«Η ΑΕΚ αποδέχθηκε την πρόταση της Σάντος για Ελίασον, deal στα έξι εκατ. ευρώ»

Τελευταίες μέρες μεταγραφικής περιόδου και το θέμα της μεταγραφής του Νίκλας Ελίασον στη Σάντος παραμένει «ζεστό», με τα βραζιλιάνικα μέσα να παρουσιάζουν την υπόθεση ως τελειωμένη, κάνοντας λόγο για συμφωνία της ΑΕΚ να τον παραχωρήσει έναντι του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Diario Do Peixe» και τον ρεπόρτερ Λούκας Μπάρος, η Ένωση αποδέχθηκε την τελευταία πρόταση, καθώς η Σάντος επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση.

Ο Σουηδός εξτρέμ υπενθυμίζεται πως έχει ρίζες από τη Βραζιλία, καθώς η μητέρα του είναι από εκεί, ενώ μετά από καιρό αγωνίστηκε με την ΑΕΚ, παίρνοντας κάποια λεπτά στον αγώνα της Ένωσης κόντρα στον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Σάντος αύξησε την πρόταση για τον Σουηδό επιθετικό Νίκλας Ελιάσον, ο οποίος αυτήν την στιγμή αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Ο σύλλογος του Σάο Πάολο προσέφερε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον παίκτη, ξεπερνώντας το ποσό που προσέφερε η Γκρέμιο, η οποία είχε ζητήσει τον Σουηδό ως δανεικό έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ και με οψιόν αγοράς στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αρχικά, η Σάντος είχε σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, αφού η ΑΕΚ είχε αρνηθεί τις προτάσεις για δανεισμό, ωστόσο, αντιμέτωπος με την ανάγκη ενίσχυσης, ο σύλλογος επανήλθε με νέα πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από την ΑΕΚ. Ο Ελιάσον, που έχει μητέρα Βραζιλιάνα, έδειξε ενδιαφέρον να παίξει στη Σάντος και είναι διατεθειμένος να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Βίλα Μπελμίρο».

