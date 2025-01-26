Βιτόρια: «Δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το 1-1, αλλά ξεχνάμε το ντέρμπι»

Ναι μεν αλλά από πλευράς Ρουί Βιτόρια, ο οποίος δήλωσε δυσαρεστημένο από το 1-1 του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ωστόσο επισήμανε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μείνει πολύ η ομάδα του στο σημερινό ντέρμπι…



«Ήταν ένα ματς όπως το περιμέναμε, με πάρα πολλές μονομαχίες. Ο αντίπαλος ξεκίνησε δυνατά, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της έδρας και το πέτυχε, σκοράροντας πρώτος. Από εκείνο το σημείο και μετά εμείς ελέγξαμε το ματς, είχαμε τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσουμε, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου πήραμε και το αριθμητικό πλεονέκτημα», είπε αρχικά ο Πορτογάλος τεχνικός στην κάμερα της COSMOTE TV.

Και πρόσθεσε: «Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερους παίκτες που έσπρωχναν τον αντίπαλο στην περιοχή του, ενώ παράλληλα καταφέραμε και να ισοφαρίσουμε. Στη συνέχεια δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλές ευκαιρίες, ο αντίπαλος κλείστηκε στην περιοχή του και προσπάθησε να βγάλει ευκαιρίες με τον δικό του τρόπο. Το 1-1 δεν μας αφήνει ικανοποιημένους γιατί θέλαμε τη νίκη, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που έπαιζε στο γήπεδο του. Εμείς πήραμε τον βαθμό αλλά ξεχνάμε αυτό το ματς και πλέον κοιτάμε το επόμενο».Ερωτηθείς για το αν θεωρεί ότι έχειο Παναθηναϊκός, Βιτόρια ήταν ξεκάθαρος: «Όπως είπατε και εσείς, έχουμε αφήσει πίσω μας τα ντέρμπι σε ένα πολύ απαιτητικό Ιανουάριο, όπου είχαμε κατά πρώτο λόγο θετικά αποτελέσματα. Πηγαίνοντας όμως στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, κάθε βαθμός θα μπορέσει να αποδειχτεί πολύτιμος. Οπότε, αν πάμε με το σκεπτικό ότι θα έχουμε εύκολα ματς, είμαστε πολύ κοντά στην καταστροφή. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό, προφανώς, έχουμε κάνει πολλή καλή δουλειά έως τώρα, οπότε θα τα αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους βαθμούς που θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στον στόχο που έχουμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.