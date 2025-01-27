Τσιτσιπάς και Σάκκαρη έχασαν από μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ηττήθηκε στον 1ο γύρο του Open της Αυστραλίας, υποχώρησε μια ακόμη θέση και βρίσκεται πλέον στην 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που παρουσίασε σήμερα (27/01) η ATP.

Στην κορυφή είναι ξανά ο Γιανίκ Σίνερ, που κατέκτησε για δεύτερη χρονιά το τρόπαιο στη Μελβούρνη, μπροστά από τον αντίπαλο του στον τελικό, Αλεξάντρερ Σβέρεφ, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.830 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.135

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.010

4. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 5.050

5. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.160

6. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.900

7. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.780

8. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.735

9. Τόμι Πολ (ΗΠΑ) 3.495

10. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.130

Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη, που αποκλείστηκε στον 1ο γύρο του Open της Αυστραλίας, υποχώρησε μια θέση και βρίσκεται πλέον στην 31η θέση (1.667 βαθμοί) της παγκόσμιας κατάταξης για το γυναικείο επαγγελματικό τένις, που ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία παραμένει στην κορυφή, μπροστά από την Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ.

Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.956 βαθμοί

2. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.770

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.538

4. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 5.289

5. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.893

6. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.861

7. Μάντισον (Κις) (ΗΠΑ) 4.680

8. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 4.095

9. Εμα Ναβάρο (ΗΠΑ) 3.709

10. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 3.608

