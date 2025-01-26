Δεν χάθηκε ο Ολυμπιακός, όρθιος ο Παναθηναϊκός και η «μάχη» για τον τίτλο φουντώνει. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους «ερυθρόλευκους» να ανοίγουν το σκορ στο 14’ με τον Κάρμο έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, με τον διεθνή Ανγκολέζο να σημειώνει το παρθενικό του τέρμα με τους Πειραιώτες.



Η αποβολή του Κοστίνια (που απολογήθηκε στον κόσμο) στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, που δόθηκε έπειτα από onfield review, άλλαξε και πάλι τα δεδομένα. Το «τριφύλλι» πήρε την μπάλα στα πόδια του, έψαξε την ισοφάριση, την οποία βρήκε στο 74’, με το πέναλτι του Ιωαννίδη (που κέρδισε ο ίδιος από πάτημα του Κάρμο).



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στο τέρμα, Ρέτσος και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, με τους Κοστίνια και Ορτέγκα να είναι τα μπακ. Έσε και Μουζακίτης στα χαφ, Ροντινέι και Μαρτίνς στα «φτερά», με τον Τσικίνιο να είναι στον άξονα πίσω από τον Ελ Κααμπί.



Με 4-3-3 παρέταξε τον Παναθηναϊκό ο Βιτόρια. Στο τέρμα ο Ντραγκόφσκι, με τους Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, ενώ Βαγιαννίδης και Μλαντένοβιτς ήταν στα μπακ. Αράο, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, ενώ οι Πελίστρι-Τζούριτσιτς βρέθηκαν στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Έπειτα από τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, τα οποία είχε μπόλικη ένταση, με δυνατές μονομαχίες, ο Ολυμπιακός άρχισε να επιβάλλει τον ρυθμό του στον αγωνιστικό χώρο. Ενδιάμεσα ο Μπακασέτας πήγε να βρει τον Τζούριτσιτς, αλλά ο Τζολάκης διάβασε τη φάση, βγήκε και απομάκρυνε.

Η πρώτη ευκαιρία καταγράφεται στο 6ο λεπτό, με τον Ροντινέι, παρότι ήταν κλεισμένος να περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μλαντένοβιτς και τον Ελ Κααμπί να αστοχεί αρκετά από θέση βολής. Τρία λεπτά μετά, η συνεργασία Ζέλσον, Ελ Κααμπί και Ροντινέι έφερε τον Βραζιλιάνο σε θέση βολής, αλλά μπλόκαρε το σουτ του ο Ίνγκασον μέσα από την περιοχή. Λίγο μετά ο Ροντινέι έπιασε σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Ντραγκόφσκι δεν δυσκολεύτηκε να μαζέψει.



Στο 14’ είχαμε τη φάση του 1-0 στο ντέρμπι. Ο Ροντινέι εκτέλεσε από αριστερά φάουλ με δυνατό χτύπημα στην μπάλα, που πέρασε από πολλούς παίκτες και κοντά στο δεύτερο δοκάρι ο Κάρμο νίκησε στον αέρα τον Αράο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Για το πρώτο γκολ του υψηλόσωμου στόπερ με τα ερυθρόλευκα.



Ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες ημιτελείς προσπάθειες και αφού κέρδισαν σταδιακά κάποια μέτρα στο γήπεδο έχασαν στο 27’ την πρώτη τους ευκαιρία. Μετά από πλάγιο, Τζούριτσιτς και Ιωαννίδης συνεργάστηκαν, με τον Έλληνα φορ να εκτελεί με συρτό σουτ και τον Τζολάκη να μαζεύει στη δεξιά του γωνιά.



Φαίνεται ότι το «τριφύλλι» με αυτήν τη φάση ζεστάθηκε και απείλησε λίγο μετά, με τον Αράο να βρίσκει τον Μπακασέτα με έξυπνη πάσα και τον Έλληνα διεθνή να πιάνει δυνατό σουτ λίγο έξω από την περιοχή, το οποίο μπλόκαρε ο Τζολάκης. Στο 33’ ο Τζούριτσιτς πάτησε περιοχή και με τους Ρέτσο-Μουζακίτη να του έχουν κλείσει το πεδίο έκανε άστοχο σουτ που δεν ανησύχησε.



Ο Ολυμπιακός απείλησε μετά από αρκετό διάστημα και αυτό έγινε στο 38’. Ο Ζέλσον κουβάλησε την μπάλα και έκανε κάθετη για τον Ελ Κααμπί που βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έπεσε στο έδαφος, φωνάζοντας για πέναλτι. Στις καθυστερήσεις άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Παναθηναϊκός έκανε επικίνδυνη κόντρα με τον Τζούριτσιτς να φεύγει κάθετα και τον Κοστίνια να τον ανατρέπει. Αρχικά ο διαιτητής έδωσε κίτρινη, αλλά τον κάλεσε το VAR για onfield review και έπειτα από τον έλεγχο έδειξε κόκκινη.



Ο Μλαντένοβιτς εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος και κατέληξε κόρνερ, από το οποίο ο Τζούριτσιτς απείλησε με σουτ βολέ, στέλνοντας την μπάλα εκτός. Η τελευταία αξιοσημείωτη περίπτωση στο α’ μέρος ήταν ένα φάουλ του Ροντινέι που έστειλε κατευθείαν εκτός την μπάλα.



Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε μετά την ανάπαυλα τον Γκαρθία αντί του Ζέλσον λόγω του αριθμητικού μειονεκτήματος, ενώ ο Βιτόρια τους Ουναΐ και Κώτσιρα στη θέση των Βαγιαννίδη και Μαξίμοβιτς.



Η πρώτη καλή στιγμή στο β’ μέρος ήταν για τον Παναθηναϊκό. Ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, βρίσκοντας τον Μπακασέτα που είχε χώρο και έκανε ένα σουτ που μπλόκαρε ο Τζολάκης. Δύο λεπτά μετά είχε απίθανη ευκαιρία ο Ολυμπιακός, με τον Ροντινέι να εκτελεί φάουλ, τον Έσε να κάνει την κεφαλιά και τον Ελ Κααμπί να αστοχεί με προβολή. Πολύ πιθανόν πάντως να ήταν εκτεθειμένος, οπότε σε περίπτωση γκολ θα γινόταν έλεγχος.



Στο 61’ ο Παναθηναϊκός έφυγε πολύ επικίνδυνα θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Πελίστρι, αλλά ο Ρέτσος έκανε σωτήριο τάκλιν έπειτα από ωραία κάθετη για τον Ουρουγουανό. Διαφορετικά θα έβγαινε τετ-α-τετ ο άσος του «τριφυλλιού».



Πέντε λεπτά μετά ο Ολυμπιακός απείλησε με στατική φάση. Ο Μουζακίτης με… βολίδα από στημένη μπάλα στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής είδε τον Ντραγκόφσκι να είναι σε ετοιμότητα και να διώχνει με δυσκολία.



Ο Βιτόρια έριξε στο παιχνίδι τον Γερεμέγεφ στο 69’ και είδε τρία λεπτά μετά να αλλάζουν τα δεδομένα, αφού κέρδισε πέναλτι η ομάδα του. Ο Ιωαννίδης έκανε σόλο προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε στο έδαφος. Αφού όπως φάνηκε από το ριπλέι ο Κάρμο τον πάτησε, με τον Σλοβένο να το δείχνει την άσπρη βούλα έπειτα από onfield review. Ο διεθνής φορ ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στο κέντρο, με τον Τζολάκη να πέφτει δεξιά και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα στο 74'.

Το ματς είχε μπόλικο ψωμί και στη συνέχεια, με τους γηπεδούχους να έχουν πιο ξεκάθαρες φάσεις. Δεν ήθελε πολύ ο Ολυμπιακός να βρει το 2-1 στο 78’. Ο Ροντινέι σέντραρε και ο Κωστούλας αστόχησε με καρφωτή κεφαλιά από. Ο νεαρός επιθετικός ελίχθηκε ωραία στο 86’, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και μετά από προσποίηση σούταρε με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει. Στο επόμενο λεπτό παραλίγο να βρει φάση από το πουθενά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, μετά το άτσαλο γύρισμα του Ουναΐ. Στο 90’ ο Παναθηναϊκός απείλησε με άστοχη κεφαλιά του Ιωαννίδη από εκτέλεση φάουλ του Τετέ.



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Ροντινέι, Τσικίνιο (76’ Κωστούλας), Μαρτίνς (46’ Γκαρθία)- Ελ Κααμπί (87’ Γιάρεμτσουκ)



Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Στάμενιτς, Βέλντε, Μασούρας



Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι - Βαγιαννίδης (46’ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπραόυν, Μλαντένοβιτς - Αράο, Μαξίμοβιτς (46’ Ουναΐ), Μπακασέτας (69’ Γερεμέγεφ)- Πελίστρι (83’ Λημνιός), Τζούριτσιτς (61’ Τετέ), Ιωαννίδης



Στον πάγκο έμειναν: Λοντίγκιν, Ζέκα, Μαντσίνι, Γεντβάι



Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Βοηθοί: Κόβατσιτς Αντράζ, Κλάντσνικ Τόμαζ (Σλοβενία)

Τέταρτος: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Μπόροσακ Άλεν (Σλοβενία), Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.