Και άλλο βήμα για την Νέα Τούμπα - Συστήθηκε η «Φωλιά Δικέφαλου Αετού»

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, την Νέα Τούμπα, καθώς συστήθηκε η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Φωλιά Δικέφαλου Αετού», σκοπός της οποίας είναι η ανέγερση και η εκμετάλλευση του γηπέδου.

Ο Ιβάν Σαββίδης είναι πρόεδρος της εταιρείας αυτής, η Μαρία Γκοντσάροβα, διευθύνουσα σύμβουλος και μέλος της ο Κώστας Φωτιάδης.

Στη σύσταση της εταιρεία αναφέρεται χαρακτηριστικά…

«Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή/ανέγερση και εκμετάλλευση Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Τούμπας Θεσσαλονίκης στη θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο ποδοσφαίρου του Π.Α.Ο.Κ. ιδιοκτησίας του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών».

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη ή ενέργεια αναγκαία, και ενδεικτικά: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία, κοινοπραξία ή επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να παραχωρεί το Στάδιο για αγωνιστικές υποχρεώσεις ποδοσφαιρικών ομάδων που αγωνίζονται σε Εθνικές και Διεθνείς διοργανώσεις. Να διοργανώνει και/ή να παραχωρεί το Στάδιο και τις εγκαταστάσεις του για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή έστω και μη συναφή, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί: Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα, με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων επιχειρήσεων και εταιρειών. Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

Εδρα της εταιρείας φυσικά η οδός Μικράς Ασίας 1 στη Θεσσαλονίκη. Το κεφάλαιο του 1 εκατ. διαιρούμενο σε 10 χιλιάδες ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ, καταβλήθηκε σε μετρητά από τον μοναδικό ιδρυτή της εταιρείας, την DIMERA που βεβαίως ανήκει στον Σαββίδη».

