Αποχώρησε ως ελεύθερος ο Νίκας από τον Παναθηναϊκό

Ο Γιώργος Νίκας αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας χαφ αποχώρησε λύνοντας το συμβόλαιό του με τον σύλλογο, στον οποίο βρισκόταν ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2024.

Βέβαια, είχε υπογράψει από το 2023, αλλά τότε είχε αποφασιστεί να παραμείνει ως δανεικός στον Λεβαδειακό για μια σεζόν προτού εγκατασταθεί στην Αθήνα και συνεχίσει την καριέρα του στο Κορωπί.

Κατέγραψε μόλις 9 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον αναζητά το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Πηγή: skai.gr

