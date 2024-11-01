Γυάλινα μπουκάλια στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR

Στο στόχαστρο των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα μπήκε και κυριολεκτικά ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είναι το επίκεντρο της εχθρικής ατμόσφαιρας που συνάντησε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Βελιγράδι.

Αρχικά λοιπόν, στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, εκτοξεύτηκε προς τον πάγκο των «πράσινων» ένα γυάλινο μπουκάλι.

Και όταν ο Λεσόρ πήγε στο τέλος του ημιχρόνου να κάνει δηλώσεις, από την εξέδρα έφυγαν ξανά μπουκάλια και αναπτήρες, με ένα απ’ αυτά τα αντικείμενα να τον πετυχαίνει στο πρόσωπο.

Όπως είναι εύλογο, ο Γάλλος εκνευρίστηκε και φρόντισε να κάνει εμφανή τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου flash interview που ακολούθησε στο παρκέ.

