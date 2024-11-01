Για ακόμη μία φορά, ο Εργκίν Αταμάν προκάλεσε τους Μπόστον Σέλτικς! Ο Τούρκος τεχνικός φιλοξενήθηκε στο podcast «Off The RECourt» του Σέιν Λάρκιν και τόνισε πως η ομάδα της Βοστόνης δεν αξίζει ακόμη τον τίτλο «πρωταθλητής κόσμου», καθώς πήρε μεν το NBA, όμως δεν έχει κερδίσει ακόμη τον κάτοχο της Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκό AKTOR.

«Σέβομαι το ΝΒΑ. Όμως, θέλω να πω άλλη μια φορά. Σέλτικς, δεν είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές του ΝΒΑ, πρωταθλητές Αμερικής. Εμείς, ο Παναθηναϊκός, είμαστε οι πρωταθλητές της Euroleague.

Αν θέλετε να είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, ελάτε και παίξτε εναντίον μας. Αυτή είναι η πρόκληση. Ελάτε να παίξουμε. Κερδίστε μας και τότε εντάξει, θα είστε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έχω αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου. Αν έρθουν μια μέρα, δεν θα φοβηθώ», ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του Αταμάν.

