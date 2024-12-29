Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ: Πεντάρα με πρωταγωνιστή τον Σαλάχ

Ήταν δεδομένο ότι θα αποχαιρετήσει το 2024 στην κορυφή. Το θέμα, ωστόσο, ήταν πώς. Και η απάντηση ήταν απλή, αλλά εμφατική: Με μια ξεγυρισμένη πεντάρα! Η ασταμάτητη Λίβερπουλ έκλεισε τη χρονιά εντυπωσιακά, επικρατώντας 5-0 της Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο (το σκορ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και… διπλάσιο) και ξέφυγε ξανά από τους διώκτες της.



Συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι» βρίσκονται εκ νέου στο +8 από τη 2η -και εκπληκτική- Νότιγχαμ Φόρεστ, στο +9 από Άρσεναλ και στο +10 από Τσέλσι! Οι «μπλε», να σημειωθεί, φιλοξενούνται από την Ίπσουιτς τη Δευτέρα (29/12), ενώ την Πρωτοχρονιά οι «κανονιέρηδες» έχουν επικίνδυνη έξοδο στην έδρα της Μπρέντφορντ. Φυσικά, η Λίβερπουλ έχει πάντα και ματς λιγότερο, το ντέρμπι με την Έβερτον, που έχει μεταφερθεί για τον Φεβρουάριο.

Κάτι, που δεν έχει γινεί ποτέ ξανά από παίκτη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Η επόμενη 20η αγωνιστική:

Στο Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου, η ομάδα τουέστησε άλλο ένα πάρτι, με τονκαι τους συμπαίκτες του να περνούν δύσκολα. Οι «κόκκινοι» είχανκαι μεγάλο πρωταγωνιστή τον, που «έγραψε»Δεν είναι υπερβολή πια να πούμε ότι. Σκεφτείτε μόνο το εξής: Έφτασε τα 17 γκολ και τις 13 ασίστ στην Premier League και είναι… Δεκέμβρης! Στο σύνολο, δε, έχει 20 και 17 αντίστοιχα στις δύο κατηγορίες και μάλιστα, το αποψινό (29/12) ήταν τοστο πρωτάθλημα φέτος, που έχει γκολ και ασίστ.Στα του ματς, που ήταν, προφανώς, παράσταση για έναν ρόλο, η Λίβερπουλ, αφού έπρεπε να περάσουν 30 λεπτά για το πρώτο τέρμα, με τοννα… σέρνει τον χορό, που ακολούθησε! Ο Σαλάχ βρήκε τον Χάκπο στο 40' για το δεύτερο γκολ της ομάδας του και στη συνέχεια τελείωσε την ιστορία με δικό του τέρμα (44'), κάνοντας το 3-0 πριν την ανάπαυλα.Με την έναρξη του δευτέρου 45λέπτου, οσούταρε, η μπάλα κόντραρε και αιφνιδίασε τον Αλφόνς Αρεολά για το 4-0 στο 54', με το κερασάκι στην τούρτα να μπαίνει από τονστο 84', από υπέροχη κούρσα και δεύτερο «σερβίρισμα» του Σαλάχ. Τελικό σκορ 5-0 και… καλή χρονιά!Αξίζει να σημειωθεί πως στο παιχνίδι πέρασε ως αλλαγή και ο, φτάνοντας τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Λίβερπουλ!Λέστερ-Μάντσεστερ Σίτι(21' Σαβίνιο, 74' Χάαλαντ)Κρίσταλ Πάλας-Σαουθάμπτον(31' Σαλομπά, 52' Έζε - 14' Ντίμπλινγκ)Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ(16' Γουντ, 61' Γκιμπς Γουάιτ)Φούλαμ-Μπόρνμουθ(40' Χιμένες, 72' Γουίλσον - 51' Εβανίλσον, 89' Ουατάρα)Τότεναμ-Γουλβς(12' Μπεντανκούρ, 45'+3' Τζόνσον - 7' Χουάνγκ, 88' Λάρσεν)Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ(30' Ντίας, 40' Χάκπο, 44', Σαλάχ, 54' Αλεξάντερ-Άρνολντ, 84' Ζότα)Άστον Βίλα-Μπράιτον (21:45)Ίπσουιτς-Τσέλσι (21:45)Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ (22:00)Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (19:30)Τότεναμ-Νιούκαστλ (14:30)Μπόρνμουθ-Έβερτον (17:00)Άστον Βίλα-Λέστερ (17:00)Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι (17:00)Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ (17:00)Σαουθάμπτον-Μπρέντφορντ (17:00)Μπράιτον-Άρσεναλ) (19:30)Φούλαμ-Ίπσουιτς (16:00)Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

