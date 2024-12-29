ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις χωρίς Κωνσταντέλια και Τάισον

Επιστροφή στη Νέα Μεσημβρία και στις προπονήσεις για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς η χριστουγεννιάτικη άδεια που τους είχε δώσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου τελείωσε.



Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του να προπονούνται κανονικά και να αρχίζουν την προετοιμασία για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

Μοναδικοί απόντες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που παντρεύτηκε χθες, καθώς επίσης και ο, στους οποίους έχει χορηγηθεί ειδική άδεια.«Την ώρα που όλος ο κόσμος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το νέος έτος, το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου επέστρεψε στη δουλειά και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.Μετά την άδεια των Χριστουγέννων, παίκτες και τεχνικό επιτελείο συγκεντρώθηκαν στη Νέα Μεσημβρία κι έπιασαν δουλειά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και δούλεψαν εναλλάξ στον τομέα της τακτικής και στα τελειώματα. Στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.Μοναδικοί απόντες από την προπόνηση οι Τάισον και Κωνσταντέλιας , οι οποίοι επιστρέφουν αύριο, ενώ το ιατρικό δελτίο είναι λευκό.Τη Δευτέρα (30.12) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.