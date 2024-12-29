Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Πρόσφεραν γιορτινό θέαμα οι πράσινοι

Έκανε γιορτινό περίπατο κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και πρόσφεραν θέαμα στους περίπου 10.000 φίλους τους που έδωσαν δυναμικό «παρών» στο ΟΑΚΑ, πανηγυρίζοντας την άνετη νίκη με 96-72 και συνεχίζοντας αήττητοι (12-0) την πορεία τους στη φετινή Stoiximan GBL! Από την άλλη, η Καρδίτσα γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της, πέφτοντας στο 6-6.

Το ματς:

Τα δεκάλεπτα:

Κορυφαίοι για τους νικητές στην αναμέτρηση ήταν οι(17π, με τους 15 στο πρώτο ημίχρονο),(14π) και(13π), ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν(14π),(13π, 6 ριμπ) και(12π, 10 ριμπ).Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρησή του με τη(3/1, 21:15) για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ η Καρδίτσα στο επόμενο παιχνίδι της θα υποδεχθεί την ΑΕΚ Betsson.Με Καλαϊτζάκη, Μπράουν, Ναν, Ερναγκόμεθ και Γιούτσεβεν ξεκίνησε το παιχνίδι ο Αταμάν, με τον Γκραντ να μένει προληπτικά εκτός μετά λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο πόδι και τους Γκέιμπριελ, Γκριγκόνις, Λεσόρ να μένουν επίσης εκτός δωδεκάδας. Από την άλλη, η Καρδίτσα είχε στην αρχική της πεντάδα Χόρτσλερ, Λιούις, Δίπλαρο, Άλεν και Οκόρο.Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ναν να συνεχίζει από εκεί που το άφησε στο Μόναχο, σκοράροντας με τρίποντο για το 5-2, ενώ η Καρδίτσα κατάφερνε να ανανεώνει τις επιθέσεις της με επιθετικά ριμπάουντ, περνώντας μπροστά με 9-7 χάρη σε τρίποντο του Άλεν. Ο Ναν έδωσε υπέροχη ασίστ στον Μπράουν για το 11-9, ενώ σκόραρε ξανά για τρεις για το 14-11, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ερναγκόμεθ, σκοράροντας με τρίποντο και λέι απ για το 23-14. Ο Καμπερίδης με τρίποντο και φάουλ μείωσε σε 23-17, όμως ο Χουάντσο ήταν ασταμάτητος για τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, διαμορφώνοντας το 27-20 του πρώτου δεκαλέπτου.Με την έναρξη της δεύτερη περιόδου ο Χολ μείωσε σε 27-22 για την Καρδίτσα, με τον Ερναγκόμεθ να φτάνει τους 17 (!) για το 29-22, ενώ ο Παναθηναϊκός «έδεσε» την άμυνά του και συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, φτιάχνοντας την πρώτη διψήφια υπέρ του διαφορά (35-25) με μια βολή του Παπαπέτρου, πριν δει τον Μήτογλου να εκτοξεύει με τρίποντό του τη διαφορά στους 15 (40-25)! Η Καρδίτσα από την άλλη αδυνατούσε να βρει τρόπους να σκοράρει, έχοντας βάλει μόλις 5 πόντους στα 7 πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου, με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί απόλυτα και να… ξεμακραίνει (47-25), με ένα εμφατικό κάρφωμα του Παπαπέτρου! Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Αταμάν να παίζει εκπληκτικές άμυνες και να προσφέρει θέαμα στις επιθέσεις της, επικρατώντας με επί μέρους σκορ 29-9 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 17 ασίστ για μόλις 2 λάθη, ούσα μπροστά με το επιβλητικό +27 (56-29)!Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στην τρίτη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό μην αφήνει το πόδι του από το γκάζι και με τον Αταμάν να ανοίγει το ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε Αντετοκούνμπο και Σαμοντούροφ. Ο Οσμάν έβαλε σερί καλάθια, φτάνοντας τους 14 προσωπικούς πόντους και διαμορφώνοντας το 61-37, ενώ στη συνέχειαα «ζεστάθηκε» και ο Μπράουν, δίνοντας επιθετικές λύσεις για το 66-43! Ο Σλούκας επανέφερε τη διαφορά υπέρ των «πράσινων» στο +27 (78-51) με διαδοχικά του τρίποντα, πριν ο Χόρτσλερ κάνει το 78-54 με buzzer-beater δικό του τρίποντο!Διαδικαστικού χαρακτήρα το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Οκόρο να κάνει double-double μετά από απίθανο alley-oop κάρφωμά του, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Καλαϊτζάκης με καλάθι-φάουλ διαμόρφωσε το 83-60. Ο Μήτογλου ευστόχησε για τρεις, εκτοξεύοντας για πρώτη φορά τη διαφορά στο +29 (89-60). Κάπου εκεί και με 5 λεπτά να απομένουν για το τέλος, ο Παναθηναϊκός έριξε τον ρυθμό του, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 96-72.27-20, 56-29, 78-54, 96-72

