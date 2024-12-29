Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ασταμάτητη εντός των... τειχών η Φενέρ, πάτησε και τη Μερκεζεφέντι

Το εμπόδιο της Μερκεζεφέντι ξεπέρασε εύκολα η Φενέρμπαχτσε, η οποία και επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 91-72 στην Κωνσταντινούπολη

Ασταμάτητη εντός των... τειχών η Φενέρ, πάτησε και τη Μερκεζεφέντι

Συνέχεια στην εκπληκτική πορεία της εντός των... τειχών έδωσε το βράδυ της Κυριακής (29/12) η Φενέρμπαχτσε!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες κόντρα Μερκεζεφέντι, την οποία και νίκησε άνετα με σκορ 91-72 στην «Ulker Sports Arena» για τη 12η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.



Με τη νίκη αυτή, η Φενέρ παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα για ακόμη μία αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 11-1. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπιμπέροβιτς με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Κουκ με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-37, 65-58, 91-72.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φενέρμπαχτσέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark