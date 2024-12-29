Ασταμάτητη εντός των... τειχών η Φενέρ, πάτησε και τη Μερκεζεφέντι

Συνέχεια στην εκπληκτική πορεία της εντός των... τειχών έδωσε το βράδυ της Κυριακής (29/12) η Φενέρμπαχτσε!



Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες κόντρα Μερκεζεφέντι, την οποία και νίκησε άνετα με σκορ 91-72 στην «Ulker Sports Arena» για τη 12η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή, η Φενέρ παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα για ακόμη μία αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τηςΠρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ομε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Κουκ με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ.23-19, 48-37, 65-58, 91-72.

