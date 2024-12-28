Γουεμπανιάμα: Έπαιξε σκάκι με δεκάδες άτομα σε πάρκο της Νέας Υόρκης

Πέραν από το μπάσκετ, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα φαίνεται πως τρέφει μεγάλη αγάπη και για το σκάκι!



Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς βρέθηκε αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη για το παιχνίδι με τους Μπρούκλιν Νετς, στο οποίο οι Τεξανοί επικράτησαν με σκορ 96-87.



Σήμερα το απόγευμα, ο 20χρονος σέντερ απηύθυνε κάλεσμα μέσω «X» σε όποιον ήθελε να τον συναντήσει στο Washington Square Park της Νέας Υόρκης για να παίξουν σκάκι!



Η προσέλευση του κόσμου ήταν απίστευτη, καθώς, παρά το κρύο και την βροχή, δεκάδες άνθρωποι πήγαν στο πάρκο με το σκάκι τους ανά χείρας, παίζοντας με τον Γουέμπι σε μια απίστευτη εμπειρία!

POV: You’re playing chess with @wemby on a Saturday morning in Washington Square Park ♟️🗽 pic.twitter.com/gnxdvPE69l December 28, 2024

Last night, Victor Wembanyama's Spurs played in Brooklyn.



Today, he posted asking if anyone wanted to meet in NYC's Washington Square Park to play chess.



The result:

pic.twitter.com/VhOwj5vl65 — Front Office Sports (@FOS) December 28, 2024

Victor Wembanyama randomly stopped by Washington Square Park in New York City today to play some chess. This is what the game should really be all about. pic.twitter.com/jr8QQlcI7z — GothamChess (@GothamChess) December 28, 2024

Thanks for everyone who pulled up in the rain 😂🔥 pic.twitter.com/qblm9xzOfL — Wemby (@wemby) December 28, 2024

