Απίστευτο σκηνικό: Ο Γουεμπανιάμα έπαιξε σκάκι με δεκάδες άτομα σε πάρκο της Νέας Υόρκης - Δείτε βίντεο

Απίστευτες σκηνές στη Νέα Υόρκη, όταν μετά από κάλεσμα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεκάδες κόσμος αψήφησε το κρύο και τη βροχή και έπαιξε σκάκι με τον Γάλλο σταρ

Γουεμπανιάμα: Έπαιξε σκάκι με δεκάδες άτομα σε πάρκο της Νέας Υόρκης

Πέραν από το μπάσκετ, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα φαίνεται πως τρέφει μεγάλη αγάπη και για το σκάκι!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς βρέθηκε αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη για το παιχνίδι με τους Μπρούκλιν Νετς, στο οποίο οι Τεξανοί επικράτησαν με σκορ 96-87.

Σήμερα το απόγευμα, ο 20χρονος σέντερ απηύθυνε κάλεσμα μέσω «X» σε όποιον ήθελε να τον συναντήσει στο Washington Square Park της Νέας Υόρκης για να παίξουν σκάκι!

Η προσέλευση του κόσμου ήταν απίστευτη, καθώς, παρά το κρύο και την βροχή, δεκάδες άνθρωποι πήγαν στο πάρκο με το σκάκι τους ανά χείρας, παίζοντας με τον Γουέμπι σε μια απίστευτη εμπειρία!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Νέα Υόρκη NBA σκάκι
