ΑΕΚ: Λύγισε τον Άρη με 100άρα και οδηγό Χέιλ, κλείνοντας το 2024 με 4η σερί νίκη

Επιβλήθηκε του Άρη με 100άρα και έκλεισε ιδανικά το 2024 η ΑΕΚ Betsson!



Ούσα ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησής της με τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι παρατάχθηκαν ξανά με σημαντικές απουσίες, η Ένωση πανηγύρισε τη νίκη με 102-89, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά και έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Χέιλ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ!



Έτσι, η ΑΕΚ Betsson πήρε την τέταρτη σερί νίκη της σε Ελλάδα και Ευρώπη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 7-5 στην Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα νίκησε στην έδρα της τον Άρη για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2021. Από την άλλη, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, η οποία επέστρεψε από το -20 στο -4 στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά στο τέλος ξέμεινε από δυνάμεις, γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, πέφτοντας στο 4-8.



Εκτός από τον Χέιλ, πολύ καλή εμφάνιση για την ΑΕΚ πραγματοποίησαν οι Κουζμίνσκας (16π) και Γκρέι (14π), ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισαν Νόλεϊ (21π, 7 ριμπ), Γούντμπερι (18π, 7 ριμπ, 4 ασίστ) και Γουίλις (15π, 9 ριμπ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη).

Το ματς:

Με Χαμπ, Μπράις,Νετζήπογλου, Κουζέλογλου και Γκόλντεν επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι για την ΑΕΚ Betsson ο Σάκοτα, ενώ ο Καστρίτης, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμους Τολιόπουλο, Μποχωρίδη, Μπανκς και Ρόμπερτς, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Κούπερ, Λαζέφσκι, Γουίλις, Γούντμπερι και Χοτζ.







Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Άρη να μπαίνει πιο συγκεντρωμένος και με την ΑΕΚ να μην καταφέρνει να σκοράρει στα 2,5 πρώτα αγωνιστικά λεπτά, δίνοντας το δικαίωμα στους Θεσσαλονικείς να προηγηθούν με 10-3, χάρη σε συνεχόμενα τρίποντα από Γούντμπερι και Χοτζ. Η Ένωση βρήκε ρυθμό και απάντησε με Μπράις και Νετζήπογλου, μειώνοντας σε 8-10, ενώ ο Άρης «πάγωσε» επιθετικά και έμεινε χωρίς καλάθι για σχεδόν 4 αγωνιστικά λεπτά, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να φτιάξουν σερί 11-0, περνώντας μπροστά με 14-10. Ο Άρης απάντησε με δικό του σερί 8-1 για να προηγηθεί εκ νέου, με 18-15, όμως η ΑΕΚ ήταν εκείνη που έκλεισε καλύτερα την πρώτη περίοδο, παίρνοντας το μέγιστο προβάδισμά της στο ματς (23-18) χάρη σε τρίποντο του Χέιλ με τη λήξη!



Το σερί της ΑΕΚ έφτασε μέχρι το 10-0, με τον Γκρέι να κάνει το 25-18, ο Νόλεϊ απάντησε για λογαριασμό του Άρη, αλλά ο Κουζμίνσκας σκόραρε για τρεις, βάζοντας την Ένωση στο +8 (28-20). Ο Χέιλ με βολές του έφτιαξε την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (30-20), ενώ έφτασε τους 6 σερί δικούς του πόντους, για το 34-22! Με τον Άρη να έχει μπλοκάρει τελείως επιθετικά και με τον Νετζήπογλου να παίρνει την… μπακέτα από τον Χέιλ στην επίθεση της ΑΕΚ, η διαφορά υπέρ των γηπεδούχων εκτοξεύτηκε στο +17 (39-22)! Η ομάδα του Σάκοτα συνέχισε να έχει πολύ καλό ρυθμό επιθετικά, με τους Κουζμίνσκας, Νετζήπογλου και Γκρέι να διαμορφώνουν το 49-29 στο 27’, ο Κούπερ έφτασε τα 4 προσωπικά φάουλ πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο Άρης κατάφερε να μειώσει σε 54-42, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, με την ΑΕΚ να έχει σκοράρει 31 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας συνολικά 11/16 δίποντα και 7/11 τρίποντα.



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Άρη να μειώνει μετά από ώρα σε μονοψήφια της διαφορά (54-46) με καλάθια των Λαζέφσκι και Νόλεϊ, ενώ λίγο αργότερα ο Γούντμπερι έκανε το 59-50, φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους, ενώ η ΑΕΚ μπήκε χωρίς συγκέντρωση, κάνονας συνεχόμενα λάθη στις επιθέσεις της και επιτρέποντας στον Άρη να πλησιάσει στο – 4 (64-59), χάρη σε τρίποντο του πρωταγωνιστή του, Γούντμπερι. Ο Χαμπ έδωσε λύσεις στην Ένωση, βάζοντάς τη στο +7 (66-59) με διαδοχικούς του πόντους, ο Νόλεϊ «ζεστάθηκε» πετυχαίνοντας σερί πόντους για το 70-66, πριν ο Χέιλ με δύσκολο καλάθι του διαμορφώσει το 76-70 στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.



Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Χέιλ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο, φτάνοντας τους 22 προσωπικούς πόντους και δίνοντας μετά από ώρα διψήφιο προβάδισμα στην ΑΕΚ (81-70), ενώ ο Νόλεϊ έφτασε τους 19, μειώνοντας σε 81-72. Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του ματς, η ομάδα του Σάκοτα διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας της, φτάνοντας τελικά στην άνετη νίκη με 102-89, αφού ο Άρης έδειξε να ξεμένει από δυνάμεις στο φινάλε.



Τα δεκάλεπτα: 23-18, 54-42, 76-70, 102-89

