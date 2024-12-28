Λογαριασμός
Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό: Συμμετείχε κανονικά ο Σπόραρ, ατομικό για Πελίστρι, Σένκεφελντ

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό, με τον Σπόραρ να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα και με τους Πελίστρι, Σένκεφελντ να ακολουθούν ατομικό

PAO

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό
Μετά την πενθήμερη άδεια που έδωσε ο Ρουί Βιτόρια, οι παίκτες των «πράσινων» έπιασαν ξανά δουλειά στο Κορωπί το απόγευμα του Σαββάτου (28/12), ξεκινώντας την προετοιμασία τους ενόψει του πρώτου αγώνα τους για το 2025, κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 5 Ιανουαρίου.
Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Πελίστρι και Σένκεφελντ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ από την άλλη, ο Σπόραρ προπονήθηκε μετά από αρκετό καιρό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Με απογευματινή προπόνηση το Σάββατο στο «Γ. Καλαφάτης» ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (5/1, 20:30).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα. Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Σπόραρ.
Ατομικό ακολούθησε οι Πελίστρι ενώ θεραπεία και ατομικό ο Σένκεφελντ».

