Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό

Μετά την πενθήμερη άδεια που έδωσε ο Ρουί Βιτόρια, οι παίκτες των «πράσινων» έπιασαν ξανά δουλειά στο Κορωπί το απόγευμα του Σαββάτου (28/12), ξεκινώντας την προετοιμασία τους ενόψει του πρώτου αγώνα τους για το 2025, κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 5 Ιανουαρίου.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Πελίστρι και Σένκεφελντ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ από την άλλη, ο Σπόραρ προπονήθηκε μετά από αρκετό καιρό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση το Σάββατο στο «Γ. Καλαφάτης» ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (5/1, 20:30).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα. Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Σπόραρ.

Ατομικό ακολούθησε οι Πελίστρι ενώ θεραπεία και ατομικό ο Σένκεφελντ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.