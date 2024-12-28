Αταμάν: «Με το πνεύμα του πρωταθλητή να συνεχίσουμε και το 2025»

Σε πολύ καλό «φεγγάρι» βρίσκεται εσχάτως ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος και μετρά τρεις διαδοχικές μεγάλες νίκες στην Ευρωλίγκα, με αποτέλεσμα να ανέβει στο 11-7 και την 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.



Με αφορμή την έλευση του 2025, ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και στο έβδομο αστέρι του «τριφυλλιού», τονίζοντας στο μήνυμά του στα social media πως με το πνεύμα του πρωταθλητή θα πορευτεί και τη νέα χρονιά ο Παναθηναϊκός!

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο μήνυμά του:

«Στον τελικό αγώνα της Euroleague του 2024, συγχαίρω την ομάδα μου για τη νίκη με εμφάνιση πρωταθλητή. Επίσης, συγχαίρω και τους φιλάθλους μας, που μας οδήγησαν στις νίκες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς τόσο εντός έδρας όσο και σε κάθε πόλη που επισκεφθήκαμε, για την απίστευτη ατμόσφαιρα και στήριξη που δημιούργησαν στο Μόναχο. Με αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε μαζί για τις ίδιες νίκες το 2025».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.